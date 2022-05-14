邁阿密最高大樓動工　奇特外觀如9塊積木疊起重新定義城市天際線

建築可以同時具備功能性與藝術性，一些建築就猶如雕塑一樣，就如邁阿密的酒店品牌Waldorf Astoria最新的一座超高層摩天大樓，9個立方模組層層疊起形成非常獨特的景觀。

圖片來源：Sieger Suarez Architects

這座94層高的摩天大樓包括了五星級酒店和私人住宅，由建築設計工作室Sieger Suarez Architects與烏拉圭建築師Carlos Ott共同合作設計，一般超高層摩天大樓定義為300米以上，而它正好高達315.4米達到要求，計劃在今年動工，如果2026年準時完工，將會成為這個城市和佛羅里達州第一座建成的超高層摩天大樓，也是最高的大樓，基本上整個設計主軸就是圍繞著「超越」而設的。

圖片來源：Sieger Suarez Architects

有趣的結構由9個稍為偏移的立方體組成，懸掛出來的空間看起來就像反地心吸力一樣，因為這般細長的體積容易受到強風影響，所以需要特別加強中央核心結構，而外圍就以玻璃幕牆包裹著。大樓的底部有一個10層的停車空間，而餐廳則置於樓頂的立方體中以享用廣闊景觀，還會包括會議空間、游泳池、水療中心和健身中心等等基本設施。住房方面總共會有640個單位，樓底最高的套房將會有3.4米高，將會提供一房至四房的套房。

圖片來源：Sieger Suarez Architects

雖然這座大樓看起來相當不穩，但比它更不穩的卻在紐約市曼哈頓，非常有名的世界上最瘦的摩天大樓Steinway Tower，雖然它只屬於紐約市第三高的大廈，高541米，但卻因為只有17米寬，高寬比達到了24比1，據說最高層在強風之下竟然會搖晃1米，但無疑地，這些奇特的高瘦建築都會成為該地區的地標，並且將會重新定義該城市的天際線。