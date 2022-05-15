台北表演藝術中心巨型球體陷入其中　要從標準化中脫穎而出的設計

不知道大家有沒有「巨物恐懼症」？由於人看到物體時會想像出其具體大小，如果與自身體積上形成太極端的對比，就會感到不舒服甚或是恐懼，特別是一些本來不應該這樣大的⋯⋯然而為了吸引眼球和大眾參與，一些巨型藝術頻頻出現，當中比較國際著名的有美國藝術家Kurt Perschke的《Red ball project》，這是一顆直徑約15米長的鮮紅色巨型氣球，不斷遊歷世界各地引發大眾對它發揮想像力。

這是一件不單只讓人們旁觀，而是參與其中的項目，有趣之處是落在令人意思不到的地方，時而堵住道路，又或卡在建築物之間，讓人想像它還可以出現在怎樣的地方？在台灣，今年將會有一件同樣有趣的設計落成，2009年台北政府委託OMA建築設計工作室建造一座佔地59,000平方米的文化地標，台北表演藝術中心以獨特的形式呈現，最吸引眼球的莫過於一個巨型球體陷入了建築之中，與紅色波波一樣具有衝擊力，卻比它更為巨大，而且顛覆了對傳統建築物的想像，活像一顆球忽然變大打在建築上。

圖片來源：OMA

OMA認為世界各地的當代劇院都設計得非常「標準化」，他們就想從中脫穎而出，中心包含三個劇院，以一種特殊的方式將三個禮堂組合在一起，其中最突出的是呈球形擁有800個座位的Globe Playhouse，需要另外在外部以兩根柱子支撐著。除了這個有趣的球形禮堂外，還包含了1,500個座位的大劇院和800個座位的藍色盒子形劇院，在大劇院中延伸出來。由於兩個場館其實是坐落在藝術中心的同一層，所以可以組合成一個更大的超級劇院。

圖片來源：OMA

表演藝術中心希望提供一個支援各種形式當代表演藝術的空間，所以大樓中還有一條公共道路，穿過建築物的中心前往屋頂上的公共觀景點，不論是遊客或購買了門票的參觀者都無任歡迎，讓藝術家、觀眾和公眾產生更緊密的聯繫，所以整個表演藝術中心不單是三個場館，而是結合在一起形成更多可能性。中心已經開始建設了十多年，終於預定在今年8月開放。