意大利浪漫之城卡布里島藝術酒店　200年歷史吸引文人雅士下榻

疫情逐漸受控，以前一年最少要外遊一次的香港人或者已經按捺不住？如果在眼前的日子有機會外遊，相信定會從長計議，而位於意大利南部的卡布里島向來被譽為一生人定必要去一次的地方，恍如仙境一樣的藍洞更是一見難忘，說起卡布里島來，是因為200年前島上首家酒店得以改建，而新的Hotel La Palma即將於7月開幕，藉此機會來看看新酒店是如何反映出島上的文藝氣息，讓訪客恍如置身於200年歷史一樣。

卡布里島（圖片來源：Hotel La Palma）

最新的Hotel La Palma是以藝術酒店的方向來設計，而事實上200年前這裡的確吸引了眾多大文豪藝術家下榻，他們往往在酒店留下自己的作品或即興創作，有些可能是用來當作住宿費用，自此就瀰漫著濃濃的文藝氣息。至於新設計則請來了被《The Times》譽為「家具設計和裝潢大師」的Francis Sultana操刀，不過是次卻是其首個酒店作品，原來因為他早在20多歲時就到訪過卡布里島，自此一見鍾情，於是他以意大利名導Federico Fellini於1960年的著名作品《生活的甜蜜》（La Dolce Vita）為靈感，將這份浪漫風情融入酒店設計之上。

圖片來源：Hotel La Palma

其實浪漫一向都是卡布里島的代名詞，但那一份文藝歷史感又可能略見莊嚴，Francis卻希望將酒店打造成充滿家的感覺，既舒適、時尚又精緻，還可以在此得此完全放鬆，非常符合現代人的所需。整體設計主軸著重於開放和輕快，以地中海藍色、綠色、綠松色配合白色調去營造出平靜祥和感覺，而且要突顯到建材、家具或織品的紋理和質感，與自然更能融和一起。

圖片來源：Hotel La Palma

酒吧所使用的家具都出自當地的手工藝，而Spa中心則以粗麻布飾配搭大理石、水磨石、青銅、黃銅和木材，賦予身心舒泰的感覺。至於客房同樣用上中性色調，值得一提的是大理石和青銅襯裡的浴室，設備均使用自1882年創立的意大利衛浴品牌「STELLA」的出品，全部皆訂製而成，而照明、家具與地毯則出自Francis Sultana之手。如果想深深浸沉在歷史當中，就要到接待大廳感受一下，委託了意大利著名藝術家和專業工匠Roberto Ruspoli創作壁畫，將傳統雕塑以現代化線條呈現出來。酒店總共有50間客房和套房，已經可以從網上預訂得到，平日每晚需要1,950歐元，不過如果預訂10月尾之後的房間則只需要550歐元，不妨多花點時間去計劃行程。