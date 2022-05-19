意大利浪漫之城卡布里島藝術酒店 200年歷史吸引文人雅士下榻
/ 2022.05.19
卡布里島（圖片來源：Hotel La Palma）
最新的Hotel La Palma是以藝術酒店的方向來設計，而事實上200年前這裡的確吸引了眾多大文豪藝術家下榻，他們往往在酒店留下自己的作品或即興創作，有些可能是用來當作住宿費用，自此就瀰漫著濃濃的文藝氣息。至於新設計則請來了被《The Times》譽為「家具設計和裝潢大師」的Francis Sultana操刀，不過是次卻是其首個酒店作品，原來因為他早在20多歲時就到訪過卡布里島，自此一見鍾情，於是他以意大利名導Federico Fellini於1960年的著名作品《生活的甜蜜》（La Dolce Vita）為靈感，將這份浪漫風情融入酒店設計之上。
圖片來源：Hotel La Palma
其實浪漫一向都是卡布里島的代名詞，但那一份文藝歷史感又可能略見莊嚴，Francis卻希望將酒店打造成充滿家的感覺，既舒適、時尚又精緻，還可以在此得此完全放鬆，非常符合現代人的所需。整體設計主軸著重於開放和輕快，以地中海藍色、綠色、綠松色配合白色調去營造出平靜祥和感覺，而且要突顯到建材、家具或織品的紋理和質感，與自然更能融和一起。
圖片來源：Hotel La Palma
酒吧所使用的家具都出自當地的手工藝，而Spa中心則以粗麻布飾配搭大理石、水磨石、青銅、黃銅和木材，賦予身心舒泰的感覺。至於客房同樣用上中性色調，值得一提的是大理石和青銅襯裡的浴室，設備均使用自1882年創立的意大利衛浴品牌「STELLA」的出品，全部皆訂製而成，而照明、家具與地毯則出自Francis Sultana之手。如果想深深浸沉在歷史當中，就要到接待大廳感受一下，委託了意大利著名藝術家和專業工匠Roberto Ruspoli創作壁畫，將傳統雕塑以現代化線條呈現出來。酒店總共有50間客房和套房，已經可以從網上預訂得到，平日每晚需要1,950歐元，不過如果預訂10月尾之後的房間則只需要550歐元，不妨多花點時間去計劃行程。
圖片來源：Hotel La Palma