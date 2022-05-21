【建築】布拉格國家音樂廳大師設計　美學與聲學兼備連接絕美河畔

在建築設計上展現的創意會令人驚歎不已，好像丹麥建築工作室BIG最新公布一項位於布拉格的國家音樂廳項目，將一個本來方方正正的音樂廳延伸出走廊之後，變成視覺上舒服又具備實用功能的建築美學範例。

圖片來源：BIG

這座國家音樂廳建於布拉格市中心的伏爾塔瓦河河畔，伏爾塔瓦河以如詩如畫般的景色而聞名，與布拉格市中的中世紀街道、華麗的教堂相伴隨著，河流將城市一分為二，可以在河畔欣賞到整座城市的美景，享受這座以浪漫見稱的城市。著名捷克作曲家Bedřich Smetana其中一首交響詩組曲《我的祖國》中的第二首〈伏爾塔瓦河〉刻劃的也是該河的美景。國家音樂廳的設計概念上想大眾從河畔出發，接上步道緩緩漫步走上音樂廳。

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音樂廳主體之外是四個堆疊起來兼具陽台功能的角柱廊，它們從音樂廳向外傾斜和延伸，連接著伏爾塔瓦河廣場和街道，展開一場由河岸到屋頂的曲折旅程，它們將觀景廣場和布拉格城市與音樂連結在一起。雖然是走上坡但斜度並不大，鼓勵人們多步行，而且一路走著可以從不同角度欣賞河畔及城市。

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在音樂廳內部方面採用了大量木材來提供平衡的聲學效果，音樂廳觀眾席座位的設計呼應著外部結構，都是以層層疊的形式設計，工作室形容為像松果瓣從裡到外一樣排列，這樣做並不是純粹從美學概念上出發，而是讓聲音可以在正方形的緊湊空間內旋轉。內部除禮堂之外在屋頂亦設有可以將布拉格的景色盡收眼底的餐廳。作為一個城市地標，音樂廳既提供了公共空間和藝術空間，設計雖然提供視覺上的衝擊，但亦為了聲學而作出微調，美學與功能兼備。