清水模的6大優點簡介　冬暖夏涼又環保廣為建築大師安藤忠雄採用

儘管一般人對「清水模」多半相當陌生，卻也有不少人因為日本建築大師安藤忠雄了解到這種獨具質樸魅力的建築形式。然而，清水模其實並非安藤忠雄獨有的手法，而是建築現代主義的表現手法之一，正式的名稱是「清水混凝土」（英文：Architectural concrete, fair-faced concrete；日文：打放しコンクリート），因其極具裝飾效果也稱裝飾混凝土，以不做任何裝飾的自然水泥牆面為顯著特徵。

一氣呵成、追求純粹的建築工法

清水模的做法是採用一次澆注成型，十分考驗建築師的專業技術， 且之後不再有任何塗裝、貼磁磚、貼石材等裝飾工序，開模即完工，展現的是混凝土「素顏」的樣貌。不同於一般混凝土的是，清水模表面平整光滑，只會噴上一層防水保護膜，防止被雨水浸透或劣化，顯得質感天然、質樸。

建築大師安藤忠雄的「清水模」建築及6大優點（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 10

由於清水模構造獨特的強力、清潔感、素材感等出色的美學表現，而受到不少設計者喜愛，如20世紀法國建築師 Le Corbusier、捷克建築師 Antonin Raymond 和安藤忠雄等人，皆有以清水模打造的知名建築作品。而安藤忠雄亦曾在自傳中談到，使用質樸的清水模除了美學上的企圖，更能讓人們心中只留下對空間強而有力的感受。

同場加映：杜拜新地標「未來博物館」登場 如電影中外星人建築 內部更魔幻（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 15

清水模的六個優點與特性

1. 表面堅硬而且持久耐用

2. 灰色永恆寧靜之美

3. 容易保養不藏污納垢

4. 使用清水擦拭即可

5. 不需要塗裝任何油漆，天然環保省錢

6. 冬暖夏涼，散熱快

因為清水模表面有毛細孔，能夠快速吸熱、散熱調節室內溫度，達到冬暖夏涼的效果。

同場加映：2021建築界奧斯卡A+ Awards 中國再橫掃47獎 香港也有代表上榜（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 98

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：建築大師安藤忠雄愛用的「清水模」究竟是什麼？六大優點和特性介紹】