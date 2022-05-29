國際知名設計團隊Foster + Partners操刀犬舍　壯麗奢華如木建築

曾多次獲得「全球最佳機場」的香港國際機場亦獲得過多個建築設計獎項，這個五星級機場的設計是由英國知名建築設計公司Foster + Partners所主理的，Foster + Partners在世界各地留下過無數的國際知名建築，在香港的滙豐總行大廈也是由他們設計，這間星級建築設計公司最近還替小狗設計家居。

圖片來源：Foster + Partners

在英國舉行了一個專門為小狗而設的活動Goodwoof，在這裡也展示了最前瞻的犬舍設計展覽，而且竟然吸引到來自世界各地的建築師前來，爭奪單或雙犬舍的設計獎，最後入圍的作品會由拍賣會Bonhams進行現場拍賣，收益將會捐贈給Goodwoof所選擇的慈善機構「Dog's Trust」。

圖片來源：Foster + Partners

擅長宏偉建築的Foster + Partners亦參與了這次比賽，並將建築的縮影融入其中，犬舍不再是一件產品，而是為小狗而設的建築。最大的特點是採用測地線外殼結構，並使用櫻桃木組合而成盡現奢華，在內部裝設了可拆卸的填充織物襯裡，與外部的幾何形狀相呼應，營造出舒適實用的內部空間。

為打造出如此充滿質感和優雅味道的微型木建築，Foster + Partners選擇與著名英國家具製造商Benchmark合作以工匠人手製作，Foster + Partners與Benchmark已是合作過的老夥伴，之前曾合作打造出一個OVO系列的桌椅，採用實心橡木人手製成，並標榜是負碳排放的作品。