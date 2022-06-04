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派對城市羅德岱堡新建築以外骨骼設計整合線條以包裹複雜個性之作
/ 撰文 Cecilia
/ 2022.06.04
/ 2022.06.04
現代的高樓大廈建築設計風格五花八門，並不一定要清一色破璃幕牆，簡潔清晰，以美國佛羅里達州羅德岱堡兩座新設計的摩天大樓Ombelle開發項目為例，以外骨骼設計包裹著大樓以及外露的陽台，看起來也相當引人注目，遠看之下這些陽台交錯不一的排列著，外骨骼鋼網扭曲的線條姿態優雅，兩座大樓高低姿態各異相映成趣。
圖片來源：ODA
Ombelle由建築工作室ODA所設計，位處於城市的東北部，這兒本是一個工業區，現時打造成眾多藝術畫廊和住宅區的聚集地。羅德岱堡由於有綿密的運河系統而得到「美國威尼斯」之稱，這兒充滿著酒吧和俱樂部，吸引了大量的遊人前往享受派對氣氛。Ombelle以住宅用途為主，將會有1,100個住宅單位分佈於兩座43層高的大樓之內，落成之後將會成為羅德岱堡最高的建築，一樓佔地超過10,000平方英尺以商場及商業空間為主，一樓以上皆是公寓。
圖片來源：ODA
外觀設計是Ombelle的焦點所在，在不同角度去欣賞都有不同的觀感，大樓的輪廓朝向不同的方向傾斜著，而且兩座盡然不同趣味盎然。大樓外牆覆蓋玻璃，外露出來的陽台以梯田般堆疊起來，深度、長度和密度各不相同，特別想為奢華的住宅單位營造出每個家庭都不同的獨特性，再以外骨骼包裹起來回歸一致性，塑造出猶如雕塑般的外部線條，又似手風琴一樣，陽台與玻璃幕牆的顏色不一，在陽光之下總是呈現出不同的觀感。
圖片來源：ODA
Ombelle與周遭的建築盡然不同，卻不至於格格不入反而能夠從中做到鶴立雞群的效果。羅德岱堡以前以玩樂和派對來吸引遊人和住客前來，當地正在思考將它轉型為具有前瞻性思維的大城市和國際目的地，所以Ombelle的設計考慮到這一點，既在視覺上吸引目光，在功能性上做到盡善盡美，也特別強調獨特性與識別性，為城市迎接即將而來的變化。
圖片來源：ODA