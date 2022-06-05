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紐約吸睛高尚住宅大樓　削走了的四個角巧妙設計在金融區引人注目

/ 撰文 Cecilia
/ 2022.06.05
置業、擁有自己的單位是不少人的目標，大家對於住宅的要求會是甚麼？講求便利性？舒適還是夠實用充滿空間感？在香港這彈丸之地也許我們未必能夠奢求太多，國外卻有很多有趣的建築設計案例。

圖片來源：ODA architecture

在紐約州曼哈頓區（75 Nassau Street）一棟新穎的住宅大樓設計引人注目，位處金融區和辦公大樓聚集的社區，輕易就可以識別出這棟建築物，它並不是標奇立異，但可以將高質素的住宅氣氛融入其中。設計將提供229個單位，大樓下方四層將有39,200平方英尺的商業空間，包括底部兩層的零售空間和其他的辦公空間。設計焦點之一是樓頂的樹林景觀，在眾多高樓和玻璃外牆的包圍之下提供一點青蔥的翠綠，亦可以從經商辦公社區中良好地將住宅區分出來。

圖片來源：ODA architecture

大樓的外部是平易近人的白色格網狀設計，不知道是否設計師怕沉悶，竟然巧妙地在四個角切走了一些，並填上搶眼的紅色，頓時將四四正正的感覺添上一抹趣味。而且在遠看之下更見得大樓窈窕一些，大玩視覺效果，整體感覺進一步將這棟摩天住宅大樓與附近的玻璃、混凝土和鋼筋區分開來，被鄰近的大廈包裹著，反而顯得出它的獨特，恍如是這個地區的主角一樣。

圖片來源：ODA architecture

這個區域是當地為數不多尚未完全開發的區域之一，換言之這個現代住宅項目將會為這一區帶來根本上的改變。除了外觀引人注目，從效果圖中可以看到內裡的環境相當舒適而且空間感十足，於猶如樹林般的頂層設置了游泳池等設施，大樓亦設有健身中心、洗衣房、休息室等，地面有可以容納102輛單車的停泊空間，整體感覺非常健康舒適，高尚和具有品味。

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