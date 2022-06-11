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歐洲首間海底餐廳　極簡主義配搭奢華溫暖室內設計打造人間奇景

/ 撰文 Cecilia
/ 2022.06.11
人類是美食的俘虜，追求美食的食物之餘，還在不斷探索嶄新的用餐體驗。在挪威有一座全球最大的海底餐廳落成，亦是歐洲第一間水下餐廳，可以容納到40位客人，另外用作海洋研究中心用途。

圖片來源：Snøhetta

由挪威建築工作室Snøhetta主理，這間水下餐廳名為Under，位於挪威一條偏遠的村莊附近的海岸線。外觀看來，Under猶如一座巨型的潛望鏡，餐廳的其中一面是巨大的全景窗戶，可以觀賞到海洋生物就在眼前，在此用餐，恐怕會被這震撼景象吸引得都忘了品嚐美食了吧，但一想，可以絕對安全地讓海洋接近自己，是一個難能可貴又印象深刻的體驗。

圖片來源：Snøhetta

圖片來源：Snøhetta

Under的設計非常簡單，就是用一條長34米的混凝土管道一體成型地構成，牆壁達半米厚略微彎曲，可以供最佳的抵抗波浪和水壓的能力。由岸邊出發已是體驗的一部份，人們從海平面走入管道慢慢步向海底，每一步都提供厚實的安全感。而且混凝土有著粗糙原始的紋理，將極簡精神發揮出來，表面容許藻類和軟體動物依附著，慢慢地裝飾著整間餐廳，變得更加原始、自然。隨著時間的過去，很可能變成一個貝類礁，對於淨化水源也有幫助，從而吸引更多的海洋生物到來。

圖片來源：Snøhetta

或許設計師們生怕人們到來後會有幽閉恐懼症的感覺，始終都是一個身處海底由混凝土建成的空間，於是想到室內用上橡木，可以提供溫暖的氛圍，以紓緩人們的緊張感。餐廳分為三層，分別是門廳、香檳吧和主餐廳，以巨大的橡木樓梯連接起來。香檳吧用上感覺溫暖的粉紅色和橙色色調，令人想起海岸上的貝殼和沙子。主餐廳用水磨石地板搭配深藍色和綠色的吸音板，反映出海床的特色。傢俱採用織物和橡木製作，配合良好的音響和照明效果，創造出一個令人感到平靜和舒服的氛圍。

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