荷蘭名師MVRDV首個南美建築項目　以人和環境為服務對象獨特設計

人類自洪荒以來皆與大自然共存，心底裡人們對於大自然有所追求，特別是當現在環境問題愈是嚴重，人們更加珍惜大自然。自然就是舒服，所以很多建築方面都加入了響往大自然的元素，除了基本的綠化工程，有些外貌都偏向大自然景觀。荷蘭著名建築工作室MVRDV發佈了6座名為Hills的大樓項目，位置在厄瓜多爾一個歷史悠久的街區聖安娜港。

圖片來源：MVRDV

這6座住宅大樓多層基礎結構連接，6座的高度皆盡不同，最高的有37層高143米，最低矮的是99米，雖然它們的外觀上都非常相似，但細節上又不一樣，有著不對稱堆疊層效果，特意做成這樣更貼切地形模式。雖然MVRDV經驗十足，作品遍佈世界各地，然而這個項目卻是他們的在南美的首個項目。

圖片來源：MVRDV

這種不對稱堆疊層效果源於每一層都將被不規則形狀的陽台包裹著，起起伏伏的帶著有機的線條，看起來已經足夠優美。大樓設有社區空間、豪華游泳池、休憩區等，低層位置有商店區，儼然組成一個小社區。大樓的外牆採用瓷磚和輕質混凝土，做出一種新舊融合的效果。在效果圖中可以看到，海岸線旁的建築非常現代化，位處聖安娜山的區域卻是低矮又充滿色彩的建築群，這個對比反映出城市的變化與特色，鮮明的對比是設計的靈感來源。

圖片來源：MVRDV

由荷蘭建築工作室主理，太陽能和環保概念是一定會用到的，Hills是該市重建計劃的一部份，亦將會成為當地第一個以太陽能提供再生能源的項目，計劃將為公共區域和住宅提供100%供電，另外設有雨水收集系統將水資源循環使用，厄瓜多爾Ecuador在西班牙文中代表赤道，顧及這個赤道地區的氣候，交錯梯田式設計以及植被綠化的考慮都為了調節公共空間的溫度而設，並且正在研究在盡可能的情況下引入自然通風。雖然今次是MVRDV第一個南美項目，然而相類似的建築風格是MVRDV所擅長的，設計不光光考慮到外觀和奢華程度，反之可持續發展更是重要，以增強包容性，不只為住客服務，還為環境服務。