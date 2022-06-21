首爾多功能大樓鮮明外露紅色鋼材體現大師注目高科技建築風格

新舊融合總是帶有趣味。現代化高樓建築離不開混凝土、玻璃、鋼筋，顏色總是灰灰藍藍的，聚集起來營造出一式一樣的城市景象。最近一間英國的建築設計工作室Rogers Stirk Harbour + Partners為韓國首爾主理一個混合用途開發項目，透過紅色鋼柱和電纜讓人聯想到高科技建築風格，鮮紅色油漆卻是由韓國傳統建築所啟發，形成一個融合現代與傳統的建築典範。

圖片來源：Rogers Stirk Harbour + Partners

這個綜合項目名為Parc. 1，總面積為630,000平方米，將會結合了零售空間、兩座辦公大樓和一間擁有326間客房的酒店。設計旨在形成一個新的城市中心，將公共交通、零售、商業和酒店住宿結合起來，並且包含了大範圍的公共空間。外觀看來非常具有時代感，利落的線條搶眼的觀感，或高或矮面積也不一樣，卻以一體的設計連貫起來。

圖片來源：Rogers Stirk Harbour + Partners

Rogers Stirk Harbour + Partners由已故著名建築師Richard Rogers所創立，他在2007年獲普利茲克獎，擅長一種名為High-tech architecture movement（高科技建築風格）的手法，著名的作品有巴黎龐比度中心，這座建築的機能外露，使得內部空間通透可以讓人看見，除了外圍的柱子支撐之外，整座建築內部沒有一根立柱或牆，而且外面的管線塗上了不同的鮮明顏色以作不同功能的區分。

圖片來源：Rogers Stirk Harbour + Partners

Parc. 1的建築結構同樣地外露出來，內部亦不需要柱子支撐，外露的鋼材結構則受到韓國傳統建築的啟發而塗上鮮紅色油漆，外觀顯得更吸引目光，而且向韓國傳統建築致敬。建築的頂部是開放的綠化區域，可供到場的人們休息和享受環境。這間建築工作室的出品都很顧全到視覺效果與功能性，這次可以讓建築結構中交錯的空隙透射出陽光，隨著光影變化而帶來多樣化的視覺體驗。