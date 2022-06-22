大停電｜Tesla巨電池造價5千萬美元　推動再生能源應對頻繁停電

【大停電/ Telsa】昨晚（6月21日）元朗朗屏中電電纜橋起火而導致天水圍、元朗及屯門地區發生「大停電」，直至今天該區市民依然生活受阻，有不少市民提出意見，覺得需要就此類型事件發生準備後備方案。香港始終是一片福地，此類大停電事件十年難遇，可是在世界的另一邊有些地區卻頻頻發生，當地亦真的為此而想出了強大的後備方案。

元朗朗屏中電電纜橋起火（王譯揚攝）

天水圍、元朗及屯門地區發生「大停電」（鄭子峰攝）

南澳洲是一個經常受到風暴影響的地區，風暴吹襲往往會導致輸電網遭受破壞又停電，影響多達170萬人，於2017年，當地政府與Tesla簽約委託對方建造全球最大的鋰電池系統「Hornsdale Power Reserve」，造價約為5,000萬美元，這個系統所儲存來自風力發電所產生的100MW電力足以為3萬家庭供電超過一小時，雖然時間並不長，但亦足夠應對一些緊急的情況，而且可以令市民有所準備。這個項目有兩個為人所津津樂道之處，首先是Tesla做出了100天內交貨的約定，而且在落成之後僅僅3個星期內，南澳洲就出現了兩次大停電，而這個儲備系統於其中一次只需要0.14秒即提供到後備電源，廣受市民的熱烈讚賞，該系統及後再擴大至150MW，於去年啟動。

圖片來源：Hornsdale Power Reserve

澳洲繼續積極發展再生能源，去年於維多利亞州又建成了一座名為「Victoria Big Battery」的大型儲能系統，由法國再生能源廠Neoen與Tesla的能源部門共同開發，這個300MW的電池系統已經成為南半球最大的電池，可以有助當地降低電價，當中的八成容量用於應對緊急情況，可以為65萬戶供電一小時。不過，世事不能總是如願，在去年啟用前的7月，Victoria Big Battery發生了一場火災，並足足燒了四天才被成功撲救，原來鋰離子電池本身存在「熱失控」的危機，在電池過度充電或受到衝擊時會被點燃。

圖片來源：Victoria Big Battery

畢竟有危亦有機，這些儲能系統除了關乎於市民的福址，亦為再生能源的普及化推進，例如風力發電存在不穩定性，未能成為主要或可靠的電源，但配合上能源儲備則可以為電網增加可靠性。