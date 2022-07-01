丹麥難民博物館擴建成特色長形木建築　本來是二戰難民營和醫院

有歷史意味的建築值得保留，不只因為它的設計和技術，這些地方亦有著重要的意義，所以世界各地都在保育和復修一些歷史建築和遺址，讓它們的故事得以一個全新的姿態流傳下來。最近著名建築工作室BIG為丹麥西部翻新和擴建一個第二次世界大戰難民營遺址，將它變成一個丹麥難民博物館。

圖片來源：BIG

丹麥難民博物館旨在探索當地的重要歷史，呈現當年數百萬難民流離失所的狀態。新建築將過去與現在聯繫起來，這個難民營遺址由兩座歷史悠久的醫院建築組成，現在被森林包圍著，擴建部分圍繞著一個小花園，將建築的北翼進行了翻新，變成了博物館的主要展覽空間。南翼現在包含著一間咖啡館、會議空間和辦公室。

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從項目開始之初，就決定要保護這兩座醫院建築，以它們本來的結構作參考而設計出新的結構，將兩座建築以獨特的方式連接起來。使用了玻璃和木材形成彎曲的延伸建築結構，延伸部分的外側以鋼材包覆，彎曲結構內部採用玻璃，玻璃牆還可以看到周圍的景觀，並彎曲成為一個隱藏的花園。擴建部分採用大量木材結構，旨在與醫院建築本身的木屋頂互相呼應。

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這個項目是由當地的機構Vardemuseerne委託進行的，旨在推廣當地的歷史知識，並且對歷史作出一份回應和尊重，當他們的同胞被迫逃離時，他們並非從歷史中從此被抹去，需要的是關心和關注。