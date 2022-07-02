與珍寶海鮮舫齊名的沙田畫舫早已沉沒被石舫取代　不沉旱船有典故

過去備受討論的珍寶海鮮舫，服務了香港數十載，最後遷離之際不幸翻側沉沒讓人感到惋惜。原來在很久之前，與珍寶海鮮舫齊名的另一艘畫舫亦同樣沉沒了，雖然它的身影以另一個姿態存在著。

珍寶海鮮舫

沙田畫舫是由香港仔飲食企業有限公司將一艘鐵躉船改建而成的著名海上餐廳。早過1976年開業的珍寶海鮮舫，相比起珍寶海鮮舫豪華地斥資3,000多萬港元建成，於1963年開業的沙田畫舫只需300萬港元便改建而成。當時停泊於沙田海近沙田墟一帶，是為其中一間經常出現在粵語長片中的高級食府老字號。

沙田畫舫（資料圖片）

然而沙田畫舫僅僅開業20年，因為70年代起沙田發展成為新市鎮而需要填海，當時沙田畫舫遭到多番逼遷，以致在1984年結業，後來畫舫考慮遷往廣州繼續營業，可惜卻在中山河面營業一段時間後因為欠缺保養而遭受到沉沒的命運。於1986年，敦煌酒樓集團決定於城門河畔興建另一艘敦煌畫舫取代沙田畫舫，不同的是敦煌畫舫並非一艘真船，而是以大理石建造的石舫，後來營業至2002年結業改為明星海鮮舫，再於2017年結業後被婚宴公司會所1號承租並改名為「水中天」。雖然保留了經典的身影，但亦此情不再。

水中天（圖片來源：wiki）

畫舫的歷史非常悠久，「舫」一字代表著兩艘小船連成一體的意思，由於航行平穩所以往往用來作娛樂之用，早於東晉時期的《洛神賦圖》中已有出現，直至唐朝畫舫已在江南很普及，並為皇室貴族所用，船上載歌載舞。關於石舫亦有一段典故。古代人喜以舟與水來比喻君與民的關係——「水能載舟，亦能覆舟」，直到清代乾隆皇帝不喜歡這個比喻，認為國家應該要安定，於是興建起不會沉沒的石舫希望更好意頭，是為頤和園的清晏舫。