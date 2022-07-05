專為高級酒店操刀的設計工作室　香港四季酒店將中式元素發揮極致

香港四季酒店向來吸引不少名人入住，地理位置優越，加上早前翻新客房與套房之後設計更具獨特性。原來幕後操刀翻新設計的Remedios Studio，是一個以酒店設計而聞名的設計工作室，今回就來了解一下他們的作品。

香港四季酒店（圖片來源：Remedios Studio）

Remedios Studio是由國際知名設計師Peter Remedios所主理，他擁有30多年高級酒店及度假村設計經驗，於2010年在香港成立建築工作室，出自他之手的無一不是頂級奢華的酒店。他擅長將當地獨有的文化元素融入設計，特別擅於利用中國歷史文化元素的韻味。以香港四季酒店為例，客房與套房以至是電梯大堂走廊的設計靈感源自於香港中西匯聚的本地特色，在細節中突顯巧思。399間重新設計的客房及套房均以中式元素設計及用上帶有高雅氣質的中式家具，並配搭中國山水畫和衣櫃門，加入一絲自然氣息。而床頭櫃等家具則綴有啞光飾面及高度拋光深色飾面，原來取自明式家具的概念。

香港四季酒店電梯大堂（圖片來源：Remedios Studio）

至於電梯大堂亦是一個重要的過渡空間，重視客人的體驗由步入走廊一刻就兼顧著，精心佈置的開放式飾架陳列了眾多藝術品，令人聯想到華麗的大宅門廳，採用豐富而低調的中性色調，貫穿整片空間的拋光與啞面以及明暗對比，突顯低調奢華。

澳門摩珀斯酒店（圖片來源：Remedios Studio）

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除了香港四季酒店之外，鄰近的澳門也有澳門摩珀斯酒店亦出自Remedios Studio之手。位於澳門路氹新濠天地，本來已經擁有獨一無二的外型足夠吸睛，亦是世界上首個自由形式的高層網狀結構塔樓建築，Remedios Studio所操刀的室內設計則在奢華體驗之上再添一層時代感，配備尖端科技設施，由獨特建築造型啟發出突顯享樂主義的設計，客房的設計竟是採用Peter自己所鍾情的超級遊艇內部裝飾風格，足以打破陳規。此外，獨特的外觀也有著不規則的房型，工作室的子公司Remedios Collection負責將所有客房、套房和別墅度身定制了過萬件家具，以突顯流暢的線條和大膽的設計。

北京璞瑄酒店套房擁有飽覽紫禁城華美景致的獨家視角（圖片來源：Remedios Studio）

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在奢華和劃時代設計之外，位於北京王府井大街和五四大街交界的北京璞瑄酒店則沉浸著該地區的藝術文化韻味。Remedios Studio所操刀的包括酒店大堂、大堂酒廊、書廊、行政酒廊、米芝蓮一星富春居餐廳、經典客房及璞暄套房。大堂酒廊說得上是酒店的靈魂所在，體現居家式私密風貌，而書廊則著重多用途及功能性，還有富春居利用了京城傳統胡同理念再配合時尚現代設計，採用半開放式設計，客人目光所及的裝飾共同營造出風雅別致的用餐氛圍。至於璞瑄套房擁有飽覽紫禁城華美景致的獨家視角，客人甫步入房門已經可以捕捉到此等景觀，概念上主要以自然光線去劃分出起居室、盥洗室、等區域，同時打造出一個私密性絕佳的空間。