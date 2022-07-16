日本殿堂級建築大師隈研吾　為豪華酒店安縵操刀首個美國住宅項目

日本殿堂級建築大師隈研吾及其設計工作室最近接受一項來自美國的委托，將為邁阿密海灘的一座建築操刀，這成為工作室第一個位於美國的住宅項目。

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

隈研吾獲得過日本、意大利、芬蘭等多國的建築獎，他的設計風格容易被辨識，散發日式和風與東方禪意而被稱為「負建築」，主張使用天然建材並結合大自然來設計，建築融合日光、水以及空氣這些自然元素，這個設計風格又名為「隈研吾流」，成為了建築設計界一個重要的流派。

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

在日本可以輕易地找到隈研吾操刀過的地標性建築，例如龜老山展望台、森舞台、石之美術館、長崎縣立美術館等等，在2015年曾擊敗過另一位日本著名建築大師伊東豊雄的團隊而奪得東京奧運主場館的設計案。這一次的住宅項目是為豪華酒店品牌安縵而建造的，當中包括23套私人公寓，設計風格貫徹了隈研吾的「負建築」風格。

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

整個建築結構由一系列三層高的柱子所支撐，由於柱子間隔很遠並沒有阻擋景觀，可以從鄰近建築物和街道上看到海灘景觀。物料上大量使用木材，在建築物的底部呈現一種有機的、樹枝狀的效果，與陰影和木材紋理營造出更強的質感，底層以落地玻璃圍繞著，創造出帶有簡約主義的休息區。

圖片來源：Kengo Kuma and Associates

安縵是一個擴展至世界各地的豪華酒店品牌，每一間酒店的設立都因應該地區而設，突顯出當地的文化和地理特點，鼓勵客人接觸大自然或與社區產生連結。今次新酒店內裡的單位每一個都備有露台，結構向頂部逐漸收細，於15樓建設一個大露台。室內設計用上大量的日本元素，例如紙和屏風，亦設有包括水療設施的寬敞浴室，要令客人身心舒暢地入住。該項目重新定義了當地的天際線，在陸地、海洋與周圍社區的活力建立一種新的關係。