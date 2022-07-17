米蘭知識之樹現代圖書館　猶如走進伊甸園爬上樹頂品嚐知識的果實

樹與知識有著連繫，在聖經故事中，夏娃受到蛇的哄誘而吃了禁果被逐出伊甸園，伊甸園有著各種各樣的樹，其中只有一棵知善惡樹所結下的果實是不能吃的，又名為知識之樹。著名科技企業蘋果的Logo，據說就是知識之樹結下的禁果，而又被咬了一口，象徵人類掌握了知識。在意大利米蘭有一間圖書館，將以知識之樹作為概念而設計。

圖片來源：noa*

該圖書館位於意大利米蘭勝利門的社區，始於90年代向米蘭市和意大利文化遺產申請的一個名為European library of information and culture的項目。這個項目旨在創建一個現代圖書館和激發思想的創作中心，沒有比起「知識之樹」更好地代表這個想法的概念。

圖片來源：noa*

「知識之樹」項目概念由建築設計工作室noa*提出，從釋出的影像中可見，作品既帶有奇幻的感覺又非常現代化，綠化的環境配合起來猶如奇幻世界中的精靈之境，又帶有未來世界的味道。項目滲透到周圍空間的自然景觀，屋頂圍繞著有機的氣息，還容納一個盛開花朵的花園。

圖片來源：noa*

在綠色優美的景觀之下隱藏了豐富的知識，為遊人提供了探索未知領域的理想條件，並為獲取新知識創造一個激發思想的環境，同時間又提供一個輕鬆而安靜的氛圍，內部和外部空間的界限變得模糊起來。圖書館一共有九層，主樓層位於第一層，有著蜿蜒的長廊穿過了整個建築，讓人可以漫步其中，體驗外部和內部空間自然延續。有一個圓形書房可以容納200人，並可以360度俯瞰米蘭。登上樓頂，感覺有點像穿過茂密的花園後爬上樹，期間浸沉在書海之中，符合設計藍本是伊甸園和知識之樹，這裡將知識的美麗以視覺及感官呈現出來，並鼓勵人們接觸未知的世界。