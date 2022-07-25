最成功遊戲Minecraft天才創始人　坐擁25億美元身家卻不快樂？

上星期談及著名的沙盒遊戲Minecraft最近發出公告，指明伺服器不會涉足NFT及區塊鏈技術，原因是認為後者與遊戲的理念不一致。Minecraft是史上最成功的電子遊戲，截至去年的數據擁有2.38億銷量和1.5億月活躍用戶，這個遊戲的成功歸功於其創始人及遊戲設計師Markus Persson，雖然他於2014年以25億美元將整家公司賣給微軟，隨即成為世上最富有的遊戲設計師，不過他本人卻多次覺得這個決定沒有令他更快樂。

Here's an early look at our upcoming guidelines regarding Minecraft and NFTs.



If you're a player or creator actively involved in the buying, selling, or trading of NFTs that make use of Minecraft, please read the information in the article below.https://t.co/3S4uYmiSvf pic.twitter.com/Gl0EkoKQqs — Minecraft (@Minecraft) July 20, 2022

Markus Persson別名為Notch，於2009年創立電子遊戲公司Mojang並於同年將Minecraft的技術演示出來，隨即得到了大量的人氣並贏得多個獎項，直到2011年遊戲正式啟動，展開了其非凡的歷史，不過在2014年，Mojang就被微軟公司收購，而Notch亦離開了Mojang。

Minecraft的創始人及遊戲設計師Markus Persson於2014年以25億美元將公司賣給微軟，成為世界上最富有的遊戲設計師（圖片來源：Forbes）

這一刻Notch已經得到了「世上最富有的遊戲設計師」之名號，其實早在他將公司賣給微軟的前一年，已經入選為《Time》百大最有影響力人物並登上該雜誌的封面。據《Forbes》的統計，Minecraft被搜尋的次數超過了《哈利波特》甚至《聖經》，對於新世代的影響力可見一斑，而事實上Minecraft玩家由成年人以至是年輕如小學生皆有涵蓋，加上遊戲可以在各平台以及手機上運行得以廣泛傳播。

Infiniminer（圖片來源：Minecraft Wiki）

Notch成名之際才三十多歲，其實早在小學生階段已經顯出他的天分。Notch從小已對於砌積木有莫大興趣，直到7年那年，他的父親因為加薪送給他一部Commodore 128電腦作為玩具，自此他迷上了電腦，並於8歲成功寫出一個電腦文字遊戲。正如很多成功人士一樣，他也是輟學的一員，只讀到高中為止，全心全意地發展遊戲開發。在職業生涯上他開始參與相關的工作，並從中汲取靈感，當中一個名為「Infiniminer」的遊戲成為了Minecraft的重要啟發來源。於2011年，他更發布了Minecraft的2D衍生作品Minicraft，竟只以兩日時間就開發出來。

The problem with getting everything is you run out of reasons to keep trying, and human interaction becomes impossible due to imbalance. — Notch (@notch) August 29, 2015

Minecraft得到空前的成功，誰想到Notch會毅然捨割，原來是他從心態上並不想被過去所綑綁著，不放棄現在就不能邁步將來，正因為Minecraft的成功，而令他難以思考更好的設計。他在Twitter上發布賣出自己公司股權的消息，很多人還以為是開玩笑，短短幾個月之後，Mojang已經易手了。Notch旋即成為了世上最富有的遊戲設計師，開始了富豪的生活，他曾以7,000萬美元購入洛杉磯比華利山的豪宅，並與一眾名人明星成為鄰居，據說他的出價比起Beyoncé還要高。雖然Notch之後的生活看似多姿多彩，也經常開名人派對，但事實上從他的Twitter發言上來看他並沒有過得更快樂，甚至感到孤獨，也得不到身邊的人的理解，甚至令人覺得他的生活變得頹廢起來⋯⋯不過對於有錢能否買到快樂這回事，也許只有富豪才能回答了。