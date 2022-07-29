雪碧換下標誌性綠色設計　回顧品牌成功策略如何成為第四大飲料

汽水為消暑良品，當中雪碧清新的檸檬味沁人心脾，亦表現在取得好的名字之上。雪碧無論是口味、名字、以至是視覺系統都針對著消暑解渴而設計，不過其標誌性的綠色將會於8月1日被棄用了。

圖片來源：coca-cola

可口可樂是紅色、芬達是橙色，綠色就是雪碧，不過雪碧綠色的瓶身將會被透明所取代。原因是本來的綠色膠樽較難以回收，所以為了環保以及可以回收再造汽水瓶而下了這個決定。雪碧自1961年在美國推出，這些年來急速發展成為了可口可樂公司的第二大品牌，亦在全球飲料市場中排名第四。一個成功的品牌除了產品之外設計亦是重中之重，今回一起來回顧雪碧的歷史。

40年代可口可樂利用「Sprite Boy」白髮精靈角色成功將「Coca-Cola」簡稱為「Coke」。（圖片來源：cocacolaunited.com）

雪碧於1959年的西德被研發出來，最初是芬達系列的其中一個口味，原名為Fanta Klare Zitrone／Clear Lemon Fanta，直到1961年改名為「Sprite」，意指精靈，不過其實早在雪碧面世之前，「Sprite」這個名字及商標早已被可口可樂公司所擁有，因為在40年代可口可樂的推廣策略中用上一個名為「Sprite Boy」的白髮精靈角色，成功將「Coca-Cola」簡稱為「Coke」。

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品牌的主色選用綠色因為向來是精靈的代表顏色，也代表大自然，而且也帶有清爽的感覺，連同瓶身的凹點設計象徵著氣泡，更顯得清爽解渴。相比起可口可樂的紅色，綠色更為平易近人、不具侵略性，但事實上雪碧的出現很大程度上是為了與「7up」競爭。於80年代，雪碧的業績終於超越了7up，當時雪碧的目標市場主打年輕人，並大力推廣Hip Hop文化和邀請NBA球星製作廣告，宣傳口號為「Obey Your Thirst」，語帶雙關地表達出忠於自己的態度。

多年來雪碧的營銷策略及品牌設計無疑是成功的，也的確成功壓下了最大對手，至今成為了最成功最廣為人知的無色汽水，當年主打的年輕人，至今都成為了中年人了，植入民心的標誌性綠色也是時候退下戰線，以環保為大前提作出改變，而且在態度上，無色的瓶身才能更突顯無色的飲品，或許更能忠於自己，不受既定印象所定義。