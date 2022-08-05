設計｜澳洲首個太陽能外牆設計　功能至上獨特外觀減排效率奇高

全球都在推行減排政策，比較有效的做法是採用環保能源，最為普及化的有太陽能。面向世界的太陽能系統發展，香港的相對落後吧，現時最普及的還是天台或平地安裝太陽能板，然而最能夠大範圍地吸收太陽能又能節省位置，或許就是直接安裝在大廈外牆上，將外牆變成太陽能板。

圖片來源：Kennon

澳洲一間設計工作室Kennon正為墨爾本一座名為550 Spencer的商廈設計，其正面將會被上千塊太陽能板所覆蓋。550 Spencer樓高8層，即將會於2024年完工，將一面大廈外牆變成太陽能板將會比標準天台太陽能系統吸收及轉化多出50倍的電力，相當於減排70噸二氧化碳，效率奇高。

圖片來源：Kennon

為了做到這個效果，所用到的1,180塊太陽能板與一般的太陽能板有所不同，外觀和厚度與傳統的外牆玻璃相似，這個太陽能外牆系統名為Skala，是來自德國的Avancis公司的產物，這個系統之前是沒有在澳洲使用過的，明明澳洲陽光充足，是使用太陽能非常合適的一個地方。暫時當地的建築標準仍未對太陽能外牆作出規定，工作室依然需要做多項測試，以確保防火安全並獲得當局批准。

圖片來源：Kennon

由於整個項目的最大特色是這個太陽能板外牆，所以建築設計上也因應最大限度地接觸陽光而設計，外觀非常新穎獨特。現時很多新落成的建築都有應用太陽能系統，大多都是設於天台，這個項目的做法則可以空出天台為用戶騰出天台花園的空間。550 Spencer除了是科技的體現，亦都屬於功能至上的設計範例。