挪威負碳建築案例　60年產生比消耗更多能源證明建築界可以環保

本以為全球疫情過後，人文活動多多少少也減低了，地球可以休養生息變得更健康，可是極端天氣依然發生，環保措施刻不容緩。在諸多行業當中能源及建築佔工業排放40%以上，原來建築設計可以一同解決。

圖片來源：Snøhetta

總部位於挪威的建築工作室Snøhetta在2020年為挪威建設了一座負碳建築Powerhouse Telemark，設計目的可以將每年的淨能源消耗減少70%，並且產生的能源超過整座建築的消耗量，內部設計的辦公空間通過標準化設計而提高靈活性，租戶可以根據需要減少或擴展辦公空間，適應了遙距上班的趨勢。

建築外觀棱角分明，天台及向南方的立面設有太陽能板，每年可以產生256,000千瓦的能源，預計產生足夠的再生能源來填補建築60年的使用週期所消耗的，建材及之後拆除所需亦計算在內。工作室希望藉著這個案例來證明建築業沒有理由不建造節能建築，所用到的系統及技術都已存在於市場上，他們稱碳排問題並不是一個挑戰，而是一個真正的問題。

圖片來源：Snøhetta

建築外觀奇特卻是非常具有功能性，樓高11層立面傾斜，屋頂陡峭角度呈24度，這個做法原來大有原因，可以最大限度地吸收太陽能，同一時間可以為內部做到更好的採光。建材方面用了一種Cembrit大型纖維水泥板，它的特點是有著類似於石頭結構的密度，可以在白天儲存熱量，在晚上緩慢地散發熱量，有助加熱和冷卻建築物，在地底350米還有一個地熱井配合使用。最後，室內設計採用更小的封閉式工作空間，可以遠離陽光照射的區域，意味著減少冷氣的依賴。