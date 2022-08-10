荒蕪沙漠打造未來城市　將不可能自動駕駛陸空交通概念變可能？

有錢可以如何任性？或者可以如這位富豪一樣在荒蕪的沙漠中打造一座前所未有的城市「Telosa」。

圖片來源：cityoftelosa.com

早在去年9月已經開始釋出關於可持續未來城市Telosa的消息，令人引頸以待。Telosa的概念是將位於美國佔地約60公頃的一片沙漠建造未來城市，並由丹麥建築工作室Bjarke Ingels Group（BIG）所操刀，預計在2030年落成目標吸引500萬人到來聚居。

Marc Lore（圖片來源：cityoftelosa.com）

這個項目是由企業家Marc Lore所發起的，這位傳奇人物於2016年曾以33億美元將其初創網站Jet.com賣給Walmart，並成為了Walmart的前電子商務首席執行官。他亦曾創辦過包括Jet.com在內以及The Pit和Quidsi這三家電商公司，除了Jet.com被Walmart收購，之前亦得到Amazon青睞，事實上Walmart之所以會花上天價都要將Marc Lore及Jet.com收入囊中，就是為了與Amazon互相抗衡。不過Marc Lore也沒有打算賣身予Walmart，當初只簽下了五年的合約，剛於去年完約於是展開他的驚人企劃Telosa。

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Marc Lore曾被《華爾街日報》譽為「最佳電商推銷員」，他絕對是一位聰明的企業家，要打造一座有著最新科技的城市要價不菲，他卻認為吸引市民在本來毫無價值的沙漠上聚居，已經可以產生大量的價值，而且隨著時間和發展當中蘊含龐大的潛力是難以估量的。作為一個新時代的可持續未來城市，於去年已曾預告會引入自動駕駛汽車技術，就在近日終於發布更多資訊。

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Telosa中使用的自動駕駛交通系統不局限於地面而擴展到空中，當中的乘客艙可以連接車輪變成汽車，裝上葉片變成直升機，或接駁軌道形成高架鐵路。這些想法於現今大部分城市中都難以實行起來，因為自動駕駛汽車很難與當下的汽車配合起來，在同一個交通系統中行駛或會引起混亂，不過在這座嶄新的城市卻幾乎不存在問題。Telosa將會分拆成為36個區域，每個區域配合城市規劃及交通系統，將會實現將通勤時間控制在15分鐘內。

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除了是一個全新打造的城市，Telosa還推出一項「新社會模式」，即是城市中的土地歸社區基金會所有，出售的土地賺得的收益將會用於城市發展及公共服務之上，意味著不需要增加市民的稅收而市民卻可從中受惠。Marc Lore指出資本主義衍生的問題在於土地所有權之上，如果土地本來就歸人民，很多令城市及人民得益的想法及措施得以容易推行。