芝加哥大型木建築｜曾發生美國最大火災摧毀過萬建築人民心有餘悸

之前介紹過一些本世紀的大型木建築，因為符合可持續發展原則，愈來愈多木建築被採納建造。近日芝加哥建築工作室 Hartshorne Plunkard Architecture 宣布一個位於芝加哥林肯公園附近的大型木建築住宅項目，如果完工的話，將會成為該地區最高的木結構建築，然而在此之前需要突破民眾的心理關口。

圖片來源：Hartshorne Plunkard Architecture

原來1871年發生過一場芝加哥大火，當年有近300人被奪去性命，10萬人無家可歸，足足9平方公里的芝加哥慘被毀壞，成為了美國19世紀最大的災難之一，然而亦因為這場大火的關係，之後的重建計劃令芝加哥急速發展，成為了美國一個重要的經濟城市。芝加哥大火起源於一個糧倉的燈籠打翻了而起火，導致一發不可收拾的大火的原因，卻在於當地流行一種稱之為「芝加哥建築」的氣球結構木建築，加上火災發生時正值極度乾旱的時期以及刮着強風，把火勢蔓延至市中心。

藝術家Currier and Ives所描繪的大火

假若這一次建築住宅項目落成，樓高36米容納130個住宅單位，成為該市自大火之後最高的木結構建築，雖然時日久遠，但當地市民依然對於火災心有餘悸，當年大火摧毀了多達17,500棟建築物，使得人們一直對木建築持懷疑態度。所以這一次團隊需要證明混合結構系統可以滿足嚴格的防火等級要求，如獲得批准後預計會在2023年動工。

來到現代，即使同樣是木建築，經過技術的進步之後防火的性能會大有提升。現時建築界廣泛使用著一種耐火層壓木材，而且有一些研究指出，木材的防火性能其實不比鋼材差，因為火災發生時的高溫亦足以令鋼材軟化發生倒塌危機。而且當木材粘合在一起，強度及耐火性能足以與鋼材媲美，解決了安全性的疑慮，最重要的還有大型木建築相當美觀亦符合可持續性，材質自然，耐用性強也能減少碳排放。這次的設計會保持建築結構輕巧，外露的大量木柱、橫樑和甲板使之更為美觀耐看。帶有優化的間隔設計，可以最大限度地減少浪費及木材使用的效率。