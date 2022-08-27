丹麥校舍設計打造成可持續城市　幽美奇幻又可莊嚴神秘的大師設計

校園是作育英才，開創未來的地方，所以校園的設計及功能都分分秒秒在影響著學生的思維。於丹麥日德蘭半島的Esbjerg小鎮，當地提出名為Esbjerg of the Future Vision 2025計劃，希望透過增加該鎮的人口並打造成為專注於教育的城市。丹麥著名建築工作室BIG為當地設計了一個Esbjerg Strand校園和創新中心提案，有著非常吸引眼珠的外觀。

圖片來源：BIG

建築呈現不規則形狀，位處的地方被水包圍，天台有著廣闊的景觀和綠化公園，由橋樑所接駁，並有碼頭停泊船隻，不知道會否有教師或學生開船來上學呢？建築旨在挑戰丹麥現有教學體系的教育設施，並且吸引企業家提供技能培訓，激發重新思考教育方法，其願景是在一座建築中慢慢創建出一個完整的城市，所以設計概念融入城市的元素。

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建築最吸引之處在不規則形狀，這個設計佈局針對了該地的自然限制，例如動蕩的天氣和氣候條件，有來自海港的噪音、強烈的海風、漲潮、風暴潮以及猛烈陽光。同時又強調這裡的明媚風光，建築的周邊被大窗戶包圍，確保每個空間都能看到公園或海景。該建築預計將會有七層，高度變化形成獨特的屋頂景觀，天台綠化行人道長達1公里，起起伏伏很是幽美。

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建築現時未公開其他細節，然而在圖中可見主要的建築材料可能會是木材，一切功能都會圍繞著可持續的人造生態系統，支援可再生能源供電。整個設計不單單是教育中心，更會是一個小城市甚或是旅遊熱點。在天氣佳時是幽美又帶有奇幻特色的校舍，在惡劣天氣時卻見莊嚴神秘感。