印度設計師AI生成會呼吸的樹屋　完全融入自然的超現實未來建築

小時候在電視電影中接觸過樹屋，很憧憬可以擁有一間，可惜在香港是難以實現的了。早前一位建築師Manas Bhatia在其新項目Symbiotic Architecture中展示了一系列超現實的未來建築，外觀奇幻，房子與樹木共生而出，更驚訝的是這一系列樹屋竟然由AI生成的。

Manas Bhatia一直對昆蟲和野生動物在大自然中建造其房子感到很著迷，例如螞蟻的錯綜複雜地下網絡，他的共生建築系列參考了已經存在的自然系統而設計，利用自然系統知識輔以技術，設計具有無限的可能性。設計靈感出自亥伯龍樹（Hyperion），是世界上已知現存最高的樹木，現高115.85米，樹齡約為700至800年，以希臘神話中泰坦巨人之一亥伯龍神為其命名。Manas Bhatia的設計源於一個思考：我們的住所可不可以像生物一樣會呼吸，而非困在有空調的混凝土或玻璃盒子裡？於是開始探索生物、自然和建築之間的關係。

圖片來源：Manas Bhatia

Symbiotic Architecture完全與自然融為一體，探索人工智能和超現實的建築概念和設計，思考自然界中的模式以及網絡是如何形成的，還考慮了人類與自然的深厚關係，從而設計出這種烏托邦式的未來建築。在他的未來設想中，建築物並不是由混凝土或鋼材製成毫無生命力的東西，可以可以生長以適應不斷增長的住房需求。

圖片來源：Manas Bhatia

借助人工智能來達到這個目的，利用一些詞語的組合多次更改以達到想要的效果，結果出來的是一系列超現實房子，完全呈現出自然形態，並有鏤空的樹洞，功能性並會呼吸的建築，加上自然採光營造出明亮迷人的自然空間。利用了新技術，可以將不可能化作可能，一切源於想法，卻可以方便地實現出來，雖然大家都知道，視覺圖中的設計是沒有辦法在這一刻實現的，然而卻充滿驚喜和激發思考。