為世界盃重開人生必到世界級伊斯蘭藝術博物館｜貝聿銘最後大師作

2022年最矚目的盛事，當然有11月舉行的世界盃，相信定必會受到全球注目，亦是疫情以來全球首個不受限制的大型體育盛事。今屆將會在卡塔爾舉行，世界盃往往吸引到世界各地的球迷前往舉辦城市，帶動當地多姿多彩的活動，卡塔爾當地有一所標誌性伊斯蘭藝術博物館（MIA），本來現在閉館，特別為了世界盃而將會於10月重開，為大家呈現諸多經典藏品及不少新品，原來這座宏偉的建築，是由國際知名的已故華人建築師貝聿銘所操刀的大師之作，亦是他於80歲之高齡時創作的最後一件作品。

圖片來源：伊斯蘭藝術博物館

伊斯蘭藝術博物館是一所全球最重要、最全面的伊斯蘭藝術機構及卡塔爾頂級博物館，館藏超過1,000件藝術作品，於2008年首次開放，佔地4.5萬平方米，座落於科尼奇海島之上，原來貝聿銘為了完美地展現出伊斯蘭建築的本質，曾到中東進行了長時間的考察，並從開羅的清真寺中汲取靈感，採用淺色石灰石以幾何線條勾勒輪廓，帶有古樸自然的精髓，在陽光之下別具莊嚴感，亦展現出太陽在不同角度下賦予的深淺顏色變化，最後為了嚴謹地展現建築物的風采，貝聿銘更特意要求卡塔爾王室為它建造一座人工島，讓它可以不受環境影響，

圖片來源：伊斯蘭藝術博物館

博物館除了是伊斯蘭藝術的指標，亦是橫跨歷史與東西文化交流的橋樑。是次閉館翻新，將為展館提供更完善的參觀路線及闡釋資料，展館根據不同的歷史、文化、時期及地域區分，相當有條理地深入了解到伊斯蘭文化和藝術，更設立新展區展出伊斯蘭貿易與思想交流的藏品。博物館最重要的展品包括藍色古蘭經、加富爾花瓶（Cavour Vase）、瓦拉納西項鍊（Varanasi necklace）、Hamida Banu Begum的羅摩衍那手稿以及蘭切蒂掛毯等，將會設於二樓的首個展廳。還有更多世界級的藏品如橫跨七世紀到二十世紀的伊斯蘭藝術收藏，來自中東地區在內的三大洲，並遠至西班牙及中國，當中有不少作品相信是只此僅有的。

圖片來源：伊斯蘭藝術博物館

除了常設及新設的展館之外，是次還設有臨時展覽《Baghdad： Eye's Delight》，展出巴格達作為偉大的阿巴斯王朝哈裡發首都所擁有的傑出文化遺產，阿巴斯王朝在750年至1258年間於全球各地有著莫大的影響力，是為世界歷史上具創新性的時代，同時探索二十世紀巴格達因發現石油而再次繁榮的鼎盛時期。該展覽將包含160件藝術作品，由世界各地著名的博物館如梵蒂岡圖書館、巴黎羅浮宮博物館、紐約大都會藝術博物館等等借來，還有沉浸式的展覽設計將底格裡斯河刻畫於地面上。無論是否對文化藝術有興趣，伊斯蘭藝術博物館都足以令人大開眼界，隨著世界盃而來當然值得一遊，但此館本身亦是人生必到的地方之一。