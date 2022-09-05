樓車合一｜Bentley、Aston Martin、勞斯萊斯　紛紛打造奢華豪宅

美國邁阿密以豪宅而聞名，向來吸引富豪移居當地，其樓價升幅亦差不多是全美最高的。當地本身是一個旅遊度假勝地，也是美國的第二大金融中心，生活環境極佳。早前著名車廠Bentley釋出打造全新的豪宅「Bentley Residences」亦選址邁阿密，原來並非首個車廠於當地建豪宅的例子了。

圖片來源：Bentley Residences

Bentley Residences高61層，所有單位都具備廣闊海景。當中最大的吸引之處，就是住戶駕車駛進大樓可以直接乘坐汽車升降機直達自己的樓層，途中不需要下車，實在是方便至極。特別開發出來的汽車升降機名為「Dezervator」，設於大樓一樓，住戶的座駕配備專屬標籤以便自動辨識位置，每戶可擁有3或4輛車的車庫，直接置於自己的樓層。

圖片來源：Bentley Residences

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此外，在預覽圖及平面圖中可以見到單位非常奢華，擁有落地玻璃一覽大西洋和內陸景色，設有日光浴平台的私人溫水游泳池，超大陽台和露台足以營造出豪華戶外生活環境，樓高10英尺空間感非常開揚，廚廁洗衣房等一應俱全，亦配備恆溫智能氣候控制系統。至於大樓的設備則包括游泳池、戲院、遊戲室、水療中心、酒吧、雪茄吧、餐廳等，預計將會於2026年完工，售價以420萬美元起。

圖片來源：Aston Martin Residences

另一方面，在去年同樣來自英國的豪華車廠Aston Martin亦宣布旗下的超級豪華住宅開發項目「Aston Martin Residences」於今年2022年內落成，早在釋出消息之初已經售出了六成以上單位，平均樓價為4,000萬美元，儼然成為了當地樓價最高的樓盤之一。Aston Martin Residences樓高66層，每個單位面積由8,800平方英尺到10,000多平方英尺不等，每個單位都設有一個私人露台及游泳池，還附送一部Aston Martin DB11雙門跑車或DBX SUV，最頂級的頂層單位坐擁全層，足以打造出設有私人游泳池的環繞式露台，入手頂層單位的話更附送價值約320萬美元、全球只有24部的Aston Martin Vulcan。

Aston Martin Vulcan（圖片來源：Aston Martin）

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雖然知道此豪宅有多奢華，能夠成為當地最貴的例子總有原因。由於66層於該地段而言算是最高的，所以在頂層可以獨享廣闊豪華海景。在內裝方面設落地玻璃、白色大理石地板以及定制廚房，大樓本身亦設有遊艇碼頭、Aston Martin俱樂部、屋頂直升機坪、畫廊、私人影院等，此等配套足以令人驚艷。

圖片來源：Westbank

說到名車，又怎少得車中貴族勞斯萊斯，去年勞斯萊斯與日本發展商Westbank以及世界級設計師隈研吾合作，於東京北參道、代代木公園附近開發一處豪宅「竹謐．隈研吾」（The Kita）。同時，去年釋出的勞斯萊斯客製版雙門開篷車「Dawn」，亦是特意為了充分反映建築而設計的，無論是材料、色調或紋理，「Dawn」與「The Kita」互相呼應，旨在讓用家在行車途中都可以享受到家的感覺。

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「The Kita」用上了隈研吾回歸自然的設計理念，被竹林圍繞的宅邸別具禪意，地點位於代代木公園、明治神宮附近，透過竹柵可以過濾光線和營造迷人的光影效果，房子恍如隱沒於竹林之中，展現出建築與自然的完美融合，在東京的核心地域中建立起一處靜謐的小天地，亦做到「大隱隱於市」的效果。