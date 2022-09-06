重慶有望落成世界上最扭曲的大樓　以極光為概念呈現舞者般美態

中國著名的山城重慶，地形奇特所以建築別有一番風味，有些依山而建的建築和天橋令遊客腦洞大開。最近建築工作室Aedas發布了一個位於重慶的項目，名為「Dance of Light」有著獨特的扭曲立面，以現代建築來說也是奇特的存在。

圖片來源：Aedas

Dance of Light是受到北極光的啟發，用途為辦公大樓，樓高39層，設計概念是為了慶祝重慶市在科技方面取得的成就。北極光是一個迷人的現象，自然、動感和優雅，工作室希望在大樓設計中展現出來。設計之初，他們打算興建一座有著光滑立面，流暢線條的建築，世界上也有一些旋轉建築，不過大多都是棱角分明的。為了實現這一目標，建築物的外牆採用雙曲面冷成型玻璃覆蓋，每層的扭轉角度是8.8度，是所有摩天大樓的1.5倍，成為世界上最扭曲的大樓之一。

圖片來源：Aedas

為了實現Dance of Light的概念，設計團隊利用光的概念來設計建築，然而這亦是一個巨大的挑戰，希望通過彎曲的垂直光滑立面讓光線從建築物反射出來，從不同的角度和一天中的不同時間將會賦予它不同的外觀，當太陽升起時，弧形立面熠熠生輝，當夜幕降臨時，彎曲的立面展示了舞蹈形象的倒影。通過創造兩個獨特的曲面而產生一種曲線美，賦予其特殊的特徵，為城市環境呈現一個不斷變化的立面。假若落成之後，將會樓高34層，頂部的5層會作為會議室使用，在建築物旁邊設有餐廳和咖啡廳，亦以扭曲的屋頂以致敬這座獨特的摩天大樓。

圖片來源：visitdubai.com

世界各地還有其他著名的扭曲建築，例如位於迪拜的卡延塔（Cayan Tower）是當地必看的景點之一，高達75層，是世界上最高的90度螺旋形建築，本來名為「Infinity Tower」，設有495間豪華公寓在內。雖然卡延塔每層只有1.2度的扭轉角度，比起Dance of Light扭轉8.8度稍有遜色，然而因為有著極高的層數，所以去到頂剛剛好扭轉了90度。卡延塔與著名的哈利法塔出自同一建築團隊之手，興建過程花上8年，耗資達81億美元，底層設有購物中心、會議中心、醫療中心等。