杜拜哈利法塔增添巨大空中圓環？打造巨型可持續都市應付城市化

杜拜這個紙醉金迷的地方有很多地標性建築，其中最著名的一座摩天塔哈利法塔，有建築工作室ZN Era為它添置一個新夥伴，設計了一座名為Downtown Circle的摩天大樓，預計高550米周長3,000米，哈利法塔在圓環之內，可以說是完全改變城市景觀，為杜拜換上一抹未來科技感。

圖片來源：ZN Era

這座建築將會包含住宅、公共、商業和文化空間，計劃在整個圓環中建立一個空中大都市，為城市中急速發展及人口增長供解決方案。工作室指現時很多巨型建築，又或者是大都市地區的高層建築都是單一並且不相連的，意念一轉，為什麼不可以藉此重塑城市的景觀？

圖片來源：ZN Era

城市化加上人口增長總是伴隨著宜居性的問題，人口密集自然令居住環境質素下降，縱然是高發展度的城市也無可避免，我們居住的香港正是一個實例。阿聯酋固然是一個富有的地方，其中一個酋長國杜拜作為當中的代表，要認真思考宜居性，讓市中心圈項目建立了一種可持續和自給自足的垂直城市概念。在另一邊的沙特阿拉伯，今年重頭戲有170公里長，可容納900萬人的鏡面摩天建築The Line，都是為了應付城市化問題同時要打造一個模範城市為設計目的。

圖片來源：ZN Era

Downtown Circle另一個重心是回饋自然環境，所以計劃包括雨水收集和太陽能的應用，作為城市生態系統的一個組成部分，設計除了為野生植物和糧食生產提供種植地之外，還可儲存大氣中的碳並過濾空氣中的污染物。Downtown Circle的下方有採用運輸艙的運輸系統，沿著下半環運行。在上半環設有空中公園，居民可以穿越峽谷、沙丘、沼澤和瀑布，旨在讓人們與自然聯繫起來，並鼓勵更健康的戶外生活方式。