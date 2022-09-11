杜拜建設世上最大零碳城市　以人為本盼住民及員工能夠幸福的設計

當代建築將環保列入設計主軸，杜拜現正計劃興建世界上最大的零碳城市，而且是以科技研發為主的區域，將以創新和可持續性為核心。整個區域佔地140,000平方米，將提供會議、培訓、研究、研討會和企業孵化等設施，作為一個零碳城市將會抵消在建設和運營中的所有隱含的碳排放，並且創造4,000個就業機會。

圖片來源：URB

這個名為Al Jaddaf Creekside的城市科技區是一個活生生的實驗室，所開發的技術旨在為城市化帶來的挑戰提供解決方案，例如城市農業、太陽能農場、低能源需求集水系統、零廢物管理和廢物轉化為能源解決方案等等。操刀的工作室為URB，他們指出全球城市科技市場估計為1,580億美元，並預計將在未來十年快速增長。

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什麼是城市科技？通常用來描述解決城市生活挑戰的任何技術，並將技術融入城市規劃之中，可以對我們的城市如何為住民提供更宜居的環境產生重大影響。預計在2050年，全球近70%的人口將居住在城市，能夠預見得到人口的快速增長、城市化以及氣候變化會對於人民的健康和福祉產生嚴重影響，現時人口超過1,000萬的特大城市也在增加，聯合國預料到2030年將有41個特大城市。

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在科技城內，所有餐飲店提供的食物都來自可再生太陽能的城市農場，建築物的整體能源需求將會減少，利用了靈活的多功能空間最大限度地減少空間使用的冗餘並增加資源共享。透過大量傳感器的應用，可以根據各種情況自動調節照明和溫度，還可以檢測噪音、濕度、火災、煙霧等等以提供實時數據提高安全性。

最後，城區鼓勵人們多交流，相信交流會激發創意，所以從室內設計入手，創造更多的會議和見面的機會。此外，室內環境也能提高人們的工作效率以及工作時的幸福度。區內的工作空間會與自然融為一體提供靈活工作區，加強員工的溝通和協作，設有對所有人開放的休息區明顯與工作區分開，有助於減輕員工壓力。