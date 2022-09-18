美國研發透明納米塗層太陽能板　廣泛覆蓋不再受限於空間推進環保

太陽能是十分普遍和常見的可再生能源，在已發展城市太陽能板幾乎無處不在，然而，現時大多數太陽能板還是以安裝在屋頂或空曠的地方為主，佔有一定的面積，而且太陽能板多數都是深色或黑色的，以便吸收全光譜的光，然而在不久的將來，或者能夠實現真正無處不在的太陽能設備。

現時大多數太陽能板還是以安裝在屋頂或空曠的地方為主（圖片來源：Ubiquitous Energy）

一間美國的企業Ubiquitous Energy由麻省理工學院與密歇根州立大學的相關研究人員創立，一直在研發一種透明的太陽能板，可以讓光通過只吸收紫外線和近紅外光將其轉換成能源。這項發明可以將一般窗戶變成透明的太陽能板，而且看起來與一般窗戶並無分別。這項技術是採用一種特定的塗層，塗在任何表面上都可以變成太陽能板，換言之，將來可能日常生活中任何東西都能夠從陽光中吸收並轉化能源，雖然Ubiquitous Energy首先應用在窗戶之上，在未來將會考慮一般的交通工具、便攜式電子設備等等任何可能暴露在陽光之中的東西，而且並不會改變其外觀。

Ubiquitous Energy指出先專注於窗戶的原因是現時全球近 40% 的碳排放來自於建築物，所以先著手處理這個大問題。（圖片來源：Ubiquitous Energy）

Ubiquitous Energy指出，若果該技術廣泛採用起來，在30年內可以抵消全球 10% 的碳排放。技術上主要包含一種半導體材料的電池，基於陽光產生電荷，另外需要接駁電線至能源管理系統及引導電力存儲在電池中。其創新之處在於是完全透明的，其實是以肉眼觀察不到的納米材料所製成，大約只有一微米，是人類頭髮的100分之一左右。如果應用在建築物上，可以滿足其三成左右的電力需求，如果與天台太陽能板一起使用效果更佳。由於透明塗層會讓一部份光線穿過，所以功率只有相同尺寸的太陽能板的一半，但應用層面很廣，覆蓋率可以彌補這個缺點。

其創新之處在於是完全透明的，其實是以肉眼觀察不到的納米材料所製成，大約只有一微米，是人類頭髮的100分之一左右。（圖片來源：Ubiquitous Energy）

Ubiquitous Energy首先應用在窗戶之上，在未來將會考慮一般的交通工具、便攜式電子設備等等任何可能暴露在陽光之中的東西，而且並不會改變其外觀。

最後，Ubiquitous Energy指出先專注於窗戶的原因是現時全球近 40% 的碳排放來自於建築物，所以先著手處理這個大問題。之後如果應用於其他方面，可能會讓不需要充電的手機、更節能的汽車等等紛紛出現。現時再生能源2大主流是太陽能和風力，風力比太陽能設備更便宜，而且所佔的面積也少得多，然而太陽能卻比較穩定，所以如果新技術可以普及起來，會對全球的環保進程推進一大步。