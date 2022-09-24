加拿大目標打造世上最大地熱潟湖　建設自給自足村莊力證環保旅遊

人類借著科技的發展能夠改變大自然，對大自然進行干預有好有壞，加拿大正在計劃建造一個潟湖，通過地熱系統可以全年保持溫暖的溫度，有望成為世界上最大的同類項目並與自然景觀融為一體，而且潟湖可以容納數百個小木屋，形成一個完全能源自給自足的村莊，也是一個對旅遊和環保友好的項目。

圖片來源：GeoLagon

計劃名為GeoLagon，選址加拿大魁北克省，靈感來自冰島著名的藍色潟湖，該項目將佔地12,000平方米，蓄熱池加熱系統正在申請專利，系統將全年水溫保持在39 °C（102 °F），為該地區氣溫驟降的冬季（低於零下32°F）提供庇護成為理想的避寒地帶。項目完成之後比起冰島壯觀的藍色潟湖還要大得多，一個巨大的熱力庫將位於潟湖的底部，由地熱、生物質、太陽能加熱技術組成的能源生態系統提供動力，更理想的進一步優化和進行熱回收，可能可以成為當地的能源供應商，但暫時目光只落在自給自足之上便足夠。

圖片來源：GeoLagon

項目完成後，潟湖周圍將興建成簇的小木屋，設想為一個旅遊景點，該地區距離魁北克市約45分鐘路程，可以做到享受近郊的樂趣，同時又可以方便地前往藝術畫廊、高爾夫球場、滑雪勝地、餐廳以及觀鯨體驗。這些小屋目標將成為Airbnb形式的出租屋，現時約8成已經售給了投資者，預計在2023年3月開始建設，大約需時18個月，若果一切進展順利，將會計劃再開展三個相同的項目。

圖片來源：GeoLagon

這些小木屋不單只用作居住，亦是轉化能源的重要一員。小木屋用上前瞻的太陽能塗層吸收太陽能為熱泵提供動力，所以計劃將會分成三個階段，首150間小木屋將會是首個階段，第二階段才是潟湖的建設。另外，村落計劃通過雨水回收和過濾系統將其地下水消耗量減少高達90%至95%，再借助下水道熱回收等其他技術再回歸能源發電。借著這個項目，希望可以向世界證明可再生能源自給自足是一種真正的商業選擇，尤其是在旅遊業方面處於領先地位，目前已經在在費城獲得了國際可持續發展獎項。