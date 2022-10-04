建築師的玩味｜加拿大以工程圖的「修訂雲」作為住宅靈感寄予夢想

畫作、設計、建築都包含藝術的成分，靈感往往來自大自然，加拿大建築工作室Partisans早前在多倫多設計了一座住宅，設計概念竟然利用了建築繪圖中的獨特圖形「修訂雲」，實在是趣味十足。

圖片來源：Partisans

修訂雲是什麼？在繪畫工程圖中會用上雲形狀圖案來顯示某些區域需要進行修訂或已經進行修訂，除了手繪之外，現時電子繪畫工具已經包含了修訂雲的工具功能，一般人或者毫不熟悉，然而業內人士見到那一座住宅竟用修訂雲作設計，可能會不禁會心微笑。Partisans指出使用修訂雲的原因是，雲不僅是一個來自大自然的產物，一個自然現象，也是一個建築雙關語，修訂雲具有如此強烈的共鳴和視覺效果，在某種意義上，也是一個讓這座建築獲得多倫多市政府批准興建的夢想。

圖片來源：Partisans

雲是創意的象徵，因為它形狀百變，高高掛在天上的雲亦有著盛載夢想飄往遠方的意義。這一座住宅分為三個部份，每個部份的波浪形立面圖案都有所不同，由下而上由修訂雲轉化成為自然的雲形態，層層堆疊而成，然而由地面上來看是看不出來的，只能意會，外觀卻甚是獨特，以有機形狀的邊緣和陽台組成，垂直條紋勾勒出簇簇的窗戶，在立面上形成橢圓形的孔。窗戶有規律地排列為住宅單位提供光源，大部份住宅都有一定的排列規律及規格，如何使用它是一個挑戰。

圖片來源：Partisans

雖然採光重要，然而考慮到建築帶有的氛圍與外觀，反而結構的邊緣將有更少的窗戶，使立面的有機曲線可以完全顯現出來，而且現時的陽台仍未決定使用的建材，可能會混合使用石頭、混凝土和金屬，一切還有待與政府的討論。據Partisans的意思，考慮採用哥特式建築的風格因為他們認為哥特式建築是受到自然界中的有機生長形式所啟發的，例如西班牙建築師高迪（Gaudí）受到自然和重力而啟發出建築形式，亦是建築師視為探索有機形式解決方案的一部份。