丹麥工作室開發水上建築系統　靈活度高改變未來水上小型建築方向

土地資源不足，土地過度開發，在人類文明進步之時同時亦在破壞著我們的家園，而且難以支持人口上升的急劇需求。地球上水資源豐富，如果可以在水上建屋，是否可以解決到土地不足的問題？

圖片來源：MAST

然而水資源充足亦不代表我們可以肆意使用，地球上還是有些地方需要珍惜用水，而且水污染一直都是難以解決的環保問題。最近丹麥建築工作室MAST開發出一個「Land on Water」的項目，是一個建造於水上的浮動建築系統，重點是更加靈活並且符合可持續性。這個設計由模塊組成，可以加入漂浮元件增加空間在功能，而且這些模塊是由回收的塑料加強並製成的，可以輕鬆地在世界各地運輸，同時將本來難以再使用的塑料賦予新生命新意義，配合不同的配置組裝，可以適應各種建築類型。

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Land on Water幾乎可以在水上建造任何東西，除了易於運輸外，可以可以與各種尺寸和重量的結構一起使用，因應重量增加或平衡變化而輕鬆調整加減，發展出一個水上有機發展大型社區。這些模塊是以塑料打造成籠子的形態，比起一般的漂浮材料可以組合出更大的結構，而且比起鋼和混凝土這些傳統建材，既有毒性又難以運輸。在選材方面，工作室建議先從當地採購的漂浮材料，如從漁業回收的浮標、舊塑料瓶和容器，可以進一步減少運輸成本。

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另一方面，這個設計旨在促進生物多樣性，可以形成一個水下微生態，促進軟體動物和海藻的生長，並為魚類和甲殼類動物提供棲息地，恍如成為水下生物的小屋一樣。設計最基本可以作為住屋使用，也適合用來建造水上公園、咖啡館甚至游泳館，雖然這個設計並非大規模的建築，然而在城市發展之時總是忽略了這些小規模的設計，失去了靈活性和活力。目前工作室正建構出一個原型，將會在2023年舉行的UIA世界建築師大會上展示。