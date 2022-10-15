哥本哈根30年以來首個新建教堂　充滿靈性貼近自然的樹屋設計

北歐國家總是給人一個充滿靈氣的感覺，人與自然的關係和諧，丹麥的哥本哈根也是一個以環保及可持續性而聞名的城市，最近丹麥建築工作室Henning Larsen發布了一個教堂的新設計，竟然是哥本哈根在30年以首次建造的教堂，而且它的外觀全以木頭覆蓋，恍似覆上樹皮般的外衣。

圖片來源：Henning Larsen

這座教堂名為Ørestad，工作室稱之為「現代紀念碑」，佔地1,750 平方米，位置設在自然保護區附近，貼近大自然，也借鑒於大自然，其結構將由木材建造，然後以木製瓦片覆蓋。外觀看上去一層層並帶有有機的感覺，巧妙的是在屋頂適當的位置讓光線進入為室內環境形成自然的採光效果，打造出一個站在森林樹冠下的感覺，小教堂從上方沐浴在陽光中，打開了天空的視野。工作室是想創建一座能夠吸引注意力的建築，可以望到之後在腦海中縈繞不散，與周圍環境完全和諧，理念上不受城市喧囂的影響，並且帶有尊貴簡約的氛圍，可以為人們提供得到慰藉的空間，與教堂本來的功能性相符，而設計則在此之上再加強。

圖片來源：Henning Larsen

於教堂的庭院內種植了來自該地區的原生植物如櫻桃樹和一些多年生草本植物，設有陰涼的角落讓遊客可以坐在那里安靜地思考，通過不同色調和玻璃與磚地板和周圍環境相連，反映了開放景觀和擁抱社區的本質。教堂的外表近看之下帶有粗糙感覺，會隨著季節和時間的推移而變化，突顯出自然及有機的特性。教堂除了可以靈活用於各種服務和儀式，還設有小教堂、屏蔽庭院、教堂辦公室和文化空間，可用於公共用餐、小型音樂會、瑜伽、舞蹈或講座。教堂預計在2024年動工建設，2026年投入使用。