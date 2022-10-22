溫哥華建築以燈籠為靈感　隨機性立方體外觀呈現獨特光影效果

現代建築的外觀越來越多元化，不再是單純的一棟直立高樓，這些奇特的外觀，不光是吸引人們的注目，很多時是因應環境和功能而催生出來，就好像東京的建築工作室OSO最近在溫哥華操刀的一座摩天大樓，以堆疊起來的突出盒子砌成，猶如一組燈籠一樣。

圖片來源：OSO

這座24層高的Deloitte Summit由一系列相互堆疊的鋼架立方體構成，以打造出雕塑般的效果，從側面來看已經有夠特別，然而真正震撼的還是從下而上觀看，恍似一堆雜亂堆疊起來的巨型盒子。工作室是特意避開典型形式設計，堆疊的立方體都朝向不同的方向，從而放大了內部辦公室的面向和視野，藉此創造了一種多維度的效果，沒有一側可以被認為是建築物的正面，充分利用了角落地段和周圍低矮的建築物。

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每個盒子結構都有四層高，從建築物的核心不對稱地突出，通過重新排列創造出鋸齒狀的輪廓，並帶有隨機感。現時很多建築設計不只純粹滿足功能性，而變成一種公共藝術般，工作室這一次從日本傳統燈籠中汲取靈感，要求建築師想出一個個想法，將大樓變成其他東西，例如是一件雕塑。

如此突出的輪廓還可以在光影上帶來更有趣的效果，盒子結構的玻璃底面（地板和天花板）都可以在夜間照亮整個立面，而大窗戶和多面結構也有助於增加建築物內的自然採光量，名符其實的燈籠。工作室還指出，這座雕塑般的大樓確實有表演的功能，晚上9點前大樓燈光會變暗，百葉窗會降低，到了9點時大樓會慢慢亮起來，呈現出燈籠般的效果。

圖片來源：OSO

建築物大部分都由中央電梯和六個貫穿所有樓層的巨柱支撐，樓層中央沒有其他柱子，平面圖基本上是開放的，可以提供靈活的工作空間。裡裡外外貫徹著同一個概念，大樓是產生各種空間的容器，同時保持既單一又連貫的特性，看似充滿隨機性，實質上每個盒子結構均具有相同的基本尺寸，地板僅限於3種類別，玻璃模組都是一樣的，堆疊的隨機性其實也是由簡單的規則計算出來的，卻可以在懸垂的的觀感下產生不尋常的空間體驗，同時內部又保持實用性。原來簡單巧妙的構思已經可以營造出如此不凡的觀感體驗。