注目沙特阿拉伯紅海項目新設計出爐　未來主義風格海洋生物中心

廣受注目的沙特阿拉伯紅海項目進行得如火如荼，紅海項目是由沙特王儲穆罕默德・本・薩勒曼主導的一個項目，致力將沙特阿拉伯打造成豪華旅遊勝地的龐大發展計劃，計劃由英國建築事務所Foster + Partners所主理，在釋出眾多炫目的設計之後，最近再釋出位於度假村的海洋生物中心，外型非常獨特。

圖片來源：Foster + Partners

工作室形容為這是世界上第一個完全身臨其境的體驗式海洋生物中心，位於豪華旅遊勝地Amaala的碼頭，佔地10,430平方米，建築物的外觀猶如一個大型人造礁石，呼應了海洋中心的主題。中心分為三層，其中一層位於水位以下，並由四個建築群組成，組合成類似珊瑚礁的有機形狀，是以鋼架作為結構的玻璃纖維增強混凝土製成，在內確實有一個世界上最大的人造珊瑚礁，長40米，深10米。

圖片來源：Foster + Partners

在建築的中央有一個巨大的懸浮半球形水箱，在內展示當地的海洋野生動物。另外設計了一個收集流水的系統，可以防止侵蝕和污染同時減少自來水的使用。為保護夜間環境中心所設置的照明系統著重防止光污染，而大樓內的辦公空間採用自然採光，設有以覆蓋窗戶和天窗的屏風並以珊瑚圖案為設計。中心擁有10個區域，可以提供增強現實體驗到夜間潛水的種種。參觀者在參觀實驗室之際，還可以參與紅海潛水之旅，配合綜合展覽展示切身地帶領參觀者穿越紅海，穿過建築物前往珊瑚礁，整體體驗是獨一無二的。

圖片來源：Foster + Partners

中心最多可容納650人，這個項目不光是為遊客提供一個旅遊勝地，更是提供一個深度了解當地以及全球環境資源的豐富之旅，同時推動綠色和藍色創新，外觀設計具有未來主義風格，足以成為當地一個吸睛的地標性建築。呼應Foster + Partners正在進行的紅海項目，亦都以保護島上的原始自然環境為主旨，考慮島上的生物多樣性將美化環境與旅遊合而為一。