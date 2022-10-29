未來度假概念　就在城市之中的避世度假勝地結合奢華放鬆與便利

隨著人類文明的進步，人口上升到一個前所未有的地步，可是地球上的陸地面積就只有這麼多，於是人類思考出向高空發展這個解決方法。垂直概念不光是為了解決土地問題，在很多方面都有其價值，一間國際建築工作室OBMI最近釋出一個垂直度假村概念，透過其在酒店設計方面的豐富經驗來研究出這個稱為Aera的項目。

圖片來源：OBMI

若果想盡情放鬆心情去度假，不遠離城市很難做得到。工作室這一次構思的項目想在城市環境之中都可以享受度假村體驗，將沙灘和自然景觀放在一棟建築物之內。想保留野生自然生態，在城市發展的巨輪之下難以達成，然而這一個理念卻成為了Aera的設計主旨。Aera Vertical Resort這個模型是首創的，並且不光是在某一城市方可以實行，設計重點落在可以應用到任何城市當中，為遊客提供了一種健康的氛圍，與野外自然綠洲親密接觸，卻不需要花費大量時間去旅行。

圖片來源：OBMI

利用垂直建築可以最大限度地減少土地利用，並且將土地的可用性盡力發揮，亦減少了對周圍環境的影響，在經濟的層面還可以鼓勵國內旅行。項目從外觀來看已經非常吸引，在典型酒店大樓的結構打開了洞孔，加強建築物內部和外部以及周圍城市環境之間的聯繫，從中創造獨特的空間環境。去旅行人人的目的都盡然不同，Aera將提供多種選擇以配合不同的心情，例如獨立的活動區域和安靜的空間，有效的噪音隔離或精心策劃的聲音景觀效果，為所有年齡層的來客提供娛樂、奢華的水療服務和多種美食體驗，結合餐飲、藝術、時尚、戲劇、花園、健康和家庭元素，打造一個離家不遠的異國假期。

圖片來源：OBMI

一個空中平台面向城市，設有游泳池可以在游泳期間俯瞰下面的城市街景，在遠離城市之際，卻又與城市這麼遠那麼近，作為城市中的心情避風港，將城市的壓力和挑戰通通放下⋯⋯又是否真正做得到？不要緊，因為Aera將放鬆、便利和連通性結合在一起，可以度過一個獨一無二的假期，同時假期的時間可以縮短，即使有突發性的工作事故，也可以馬上走出大街便可以處理。