杭州國際體育中心三為一體　運動場再非一次性設計可供大眾享用

體育運動場館的設計一直吸引著人大眾的注意力，北京的鳥巢、水立方，東京的國立競技場和杜拜室內滑雪場之類的都有別樹一幟的設計，最近杭州釋出一個國際體育中心的設計，由著名的扎哈·哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）所主理，這個大型體育場館佔地26.39公頃，包括三座建築：足球場、室內競技場和水上運動中心，外觀具有未來感和動感，高空來看三者和諧並存著。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

這個杭州國際體育中心是當地城市未來科技文化區的一部份，因為城市不斷增長的人口而擴展服務，將會開放給業餘和專業運動員使用。在杭州，以往的體育中心通常只在比賽日接待遊客，難免使人覺得是阻礙城市結構的一次性使用規劃，所以這一次建築事務所將它變成一個擁有眾多多樣化的體育、娛樂和休閒設施的綜合中心，備有公共廣場和河濱公園，令到每天每晚都可以供大眾前來。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

三個場館均使用圓形設計，有著階梯式條紋的邊緣，設計靈感旨在向杭州周邊山上的梯田茶園致敬，很有Zaha Hadid Architects的風格。場地盡可能地緊湊起來，確保一半以上的專用場地可用於改造成新的公共空間。連接著的河濱區可通往鐵路網絡的公園和廣場，沿著河岸將會引入濕地，成為該地區排水網絡的一部份，一定程度上改變了這個區域的景觀。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

三個場館入面最大的一個是足球場，其巨大足以俯瞰整個城市，可容納60,000名觀眾的座位，其設計讓觀眾盡可能接近比賽場地。兩個較小的場館分別是室內競技場和水上運動中心，室內競技場佔地74,000平方米可容納19,000人，可靈活適應各種不同的活動如運動至音樂會。水上運動中心佔地15,000平方米，包含兩個50米的游泳池，提供800名觀眾的空間，在比賽日以外主要想作青少年的訓練課程之用。該項目將會使用可回收的材料來建造，每個場館都會利用混合通風系統、地熱能和太陽能發電來收集能源，符合現代建築的可持續性目標。