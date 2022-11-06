港人必到東京朝聖之地原宿Quest已關閉　2025年以全新面貌示人

被困太久的香港人終於解禁了！近來身邊有很多親朋好友都紛紛前往日本了吧，網購盛行的年代也不需要他們幫忙帶手信了，來到東京這個潮流地帶，原宿是必逛之地，可惜以前大家常去的知名商場原宿Quest已經在上年10月關閉，這個潮流熱點有很多時尚店子，也有咖啡室可以休養身心，香港人趕不及在它關閉之前一訪實在可惜⋯⋯然而，其實原宿Quest只是暫時性的關閉，現正進行翻新工程，預計在2025年將重新開幕。

圖片來源：OMA

重新設計的原宿Quest改頭換面，換上了更為時尚現代的日系設計，由著名的OMA大都會建築事務所所主理重新設計，新設計將會有階梯式露台以及綠化天台，還用上了很多玻璃和林木元素，配合新的營運核心目標「Re: HARAJUKU CULTURE」，將更多次文化和藝術元素融入其中，打造一個潮流藝術核心地帶。

圖片來源：OMA

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佔地8,082平方米的原宿Quest連接著表參道和原宿，不同的立面將會有不同的設計，取決於它所面對的社區，例如面向表參道的一側設有整塊透明的立面，並形成一個凸起的形狀；至於面向原宿的一側則設有階梯式平台，這種佈局設計是為了突顯以創造力和獨特文化而聞名原宿精神，階梯式平台有著公共使用的功能，可以用作舉辦文化活動。由於表參道和原宿只有一線之隔，結合起來體現了城市環境的雙重性以及東京的時尚和零售文化，所以新建築必須連接兩個區域並表達這兩個故事，就像硬幣的兩面，事務所相信一棟建築亦可表達出兩種不同的個性。

圖片來源：OMA