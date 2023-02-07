戒指｜Piaget新Possession系列　鑽石結合宮廷風完美展現伯爵美學

Piaget （伯爵） Possession系列伴隨著旋轉的動作與造型而展開。其獨特非凡且趣味盎然的作品邀請人們不斷地開創生活。Possession不僅是一個創作系列，更是一個自由表達個性的邀請。它既簡約又精緻，且可激發人們的創造力，因此成為顯著有力的標誌，號召著那些喜愛體驗、探索和享受樂趣的人群，也賦予他們機會以鮮明風格講述自己的故事。

Piaget 的「宮廷式裝飾」（Décor Palace）誕生於1961年，是品牌黃金工藝的精髓之作。此Piaget標誌性裝飾的創作靈感來自鐘錶領域的傳統璣鏤鎸刻技藝（guilloché technique），以不規則條紋賦予珍貴材質極其細緻的紋理，從而為黃金帶來絢麗的光影效果。 每個「宮廷式裝飾」皆經由手工精雕細琢，成為獨一無二的作品。除了Possession系列獨有的旋轉元素，「宮廷式裝飾」的融入使這組陣容壯觀（包括七款指環和一款三環式玫瑰金耳環）的嶄新作品更為別出心裁。

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Piaget 在寶石鑲嵌方面的獨特專長也在此展現無遺。在每個指環和耳環上，都可看見主鑽的兩側以金質半球形元素襯托著，被稱為「半月式鑲嵌」。

如何以明確無誤的藝術手法巧妙結合色彩、體積和紋理是Piaget 的拿手本領：搭配一個或兩個旋轉的鋪鑲環圈、半月式鑲嵌鑽石，採用較大或較小的尺寸、白金或玫瑰金材質，Piaget 的非凡創意和卓絕技藝在這些嶄新的指環中得到完美的體現。

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Piaget 始終致力於將事情「做得比要求的更好」，因此，讓品牌的精湛工藝在此發揮得淋漓盡致，為該系列增添了一件極其獨特的作品：Possession Rainbow指環。一排壯觀的綠色沙弗萊石和彩色藍寶石在指環上散發著璀璨光輝。每顆寶石都經過精挑細選，以找到完美的顏色和尺寸，從而使彼此和諧搭配，形成一幅絢麗的彩虹圖。

Possession系列是展開新旅程的起點，猶如一個關鍵性的點擊，瞬間為即將發生的奇妙事件揭開了序幕。該系列為混搭和襯搭不同作品提供了無限的可能性，邀請人們盡情玩味、扭轉、開創生活。Possession系列及其最新的「宮廷式裝飾」款式可單獨佩戴或叠加組合，完美展現出承載著傳統工藝的優雅風采。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：伯爵Possession系列以「現代宮廷風」傳達個性美學精神】