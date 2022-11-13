垂直森林建築趨勢盛行｜杜拜新項目外觀奇幻與數千棵樹融合為一

近年建築界流行一種垂直森林的概念，建基於環保和可持續性發展，被林木大範圍覆蓋在高樓大廈的垂直森林有效可以吸收城市大氣中微細塵粒，作出小氣候調節及減少溫室效應等等。意大利建築工作室Stefano Boeri Architetti非常擅長垂直森林的概念，近日在COP27（2022年聯合國氣候變遷大會）上透露，於下屆COP舉行的地點杜拜將會興建一座新的垂直森林，並結合溫室和水培花園系統。

圖片來源：Stefano Boeri Architetti

項目包括兩座190米和150米高的大樓，大樓將會被多達2,640棵樹和27,600棵灌木所覆蓋，並且引入室和水培花園系統，水培花園的設計目的在於用水基礦物營養液代替土壤以垂直形式種植植物，相比起用土壤來種植，可以有效利用經過水循環管理的水資源，而且在清潔的層面上更勝一籌，水資源來自海水淡化回收系統，大樓需要靠近海邊，還會結合太陽能應用，當產生適當的能源時，將會儲存在氫電池系統為建築物的水循環相關的過程提供動力。

目前工作室還在繼續研究改善水循環和廢物管理的建築技術、材料和策略，以便將它們轉化為有用的資源，以確保建築物生命週期的可持續性。在概念上固然之環保又能惠及社區，在外觀上這個新項目非常奪目，有著鋸齒狀一層一層的結構，由下而上慢慢變尖，呈現一種有機而自然的狀態，不再是大多數高樓的死板外觀。

Trudo（圖片來源：Stefano Boeri Architetti）

Stefano Boeri Architetti一向擅長於垂直森林建築，他們在上年完成了一個位於荷蘭Eindhoven的案例，名為「Trudo」的大樓首次將垂直森林概念融入社會住屋之中。以往垂直森林一直被認為只適用於高端住宅項目，但樓高19層的Trudo卻是主要面向低收入群體，尤其是青年夫婦，陽台上有數以百計的植物物種，這些公寓雖然租金較低，但生活質量很高。Trudo激活人類與其他物種（如樹木、鳥類和昆蟲）之間共居共存的目標，並且同時解決社會住房問題和對抗氣候變化的可能性。