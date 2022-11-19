世界上最高住宅出爐　位於杜拜與奢華品牌Jacob & Co合作打造

全世界最高的住宅大樓紀錄將被刷新，無甚懸念地，將會又是杜拜的建築項目，由屢獲殊榮的阿聯酋房地產開發商Binghatti策動，並與奢侈珠寶和手錶品牌Jacob & Co合作，將一顆又一顆鑽石置於大樓的尖頂。

圖片來源：Binghatti

這一座Burj Binghatti Jacob & Co Residences無疑問地是一件向複雜鐘錶結構與高級珠寶美學致敬的大師作，豪華奢侈的外表將會引來全城崇拜的目光，擁有100多層，樓高472米（1,550英尺），有著細長的體態，頂部猶如水晶皇冠一樣，閃爍著鑽石般的耀目光芒。

圖片來源：Binghatti

圖片來源：Binghatti

這棟建築內含著無與倫比的奢華生活體驗，於本已繁華的商業灣區提供更為獨特的住宅體驗，頂層公寓可以享有俯瞰整個城市的無邊美景。在內擁有多項豪華設施，包括俯瞰杜拜市中心的無邊泳池、豪華水療中心和健身房等等。服務方面，有專門的禮賓團隊提供如日托、保鏢、司機和私人廚師等服務，可以為住客提供與眾不同的定​​制生活體驗。

Central Park Tower（圖片來源：centralparktower.com）

現時Burj Binghatti Jacob & Co Residences正式動工，在落成之前，世界上最高的住宅大樓依然是位於曼哈頓市中心的中央公園大廈（Central Park Tower），亦是才剛在近年竣工的，中央公園大廈高1,549英尺，非常可惜地僅僅輸給Burj Binghatti Jacob & Co Residences一英尺！這座豪華的紐約住宅可以環顧中央公園的景色，擁有世界上最高的私人俱樂部，設於第100層，其他設施包括游泳池、戶外地帶、私人放映室等等，而且特別著重運動，有著最先進的健身室、壁球場、籃球場等。