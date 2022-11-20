世界杯2022｜足球盛事背後驚人的死亡數字　虛擬高塔紀念遇難工人

2022年FIFA世界杯已經開波，這項世界級盛事在疫情以來舉行非常振奮人心，不僅是球迷就算是普羅大眾也會投入關注賽事，一洗疫情帶來的頹風。然而，每每在萬眾矚目的國際盛事舉行的背後，總會有一個不為人知的陰暗面。卡塔爾在2010年獲得2022年世界杯的舉辦權，在2014年，一間建築工作室WEEK Architecture竟提出要興建一座紀念碑，以紀念因為舉行卡塔爾世界杯而死亡的工人，隨著時間持續傷亡人數的增加，塔的高度亦會增加。

圖片來源：WEEK Architecture

這是一個令人震驚的事實，原來為了舉行世界杯，在興建相關場地以及硬件配套之同時，有很多健康的年輕農民工因為某些原因而離世。直到現時，世界杯已經開幕，實際死亡人數竟然比起建築師構思項目時高出三倍之多，總共有多達6,751名犧牲的勞動者，而塔的高度已經去到4.4公里⋯⋯雖然這只是一個概念性的建築，並沒有真正的興建出來。

圖片來源：WEEK Architecture

這座不斷變化的、扭曲旋轉的巨型紀念碑由堆疊的混凝土模塊組成，每層四個模塊，每個模塊兩級樓梯，每個模塊代表一名已故的工人。自2010年選定了卡塔爾作為世界杯主辦方之後，有很多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡的農民工在卡塔爾工作時遇難，平均每星期有多達12名農民工死亡，他們的死因在當局報告為心臟和呼吸停止，然而，在國際特赦組織研究之下發現這些報告都不是合理的死因。

圖片來源：WEEK Architecture

最初在2014年預想構思時，考慮到在死亡人數的頻率不減慢之下，紀念碑將會有1.5公里高，可是現時數字高出三倍，令各方不得不認真看待這個問題，去世的工人很多都是原本健康的青年或中年男性，他們猝死的原因應該與在不利條件下過度工作有關，例如極端高溫下長時間工作而引致中暑、脫水等等狀況，國際足球協會在2017年曾經指出必須找到法律手段去加強尊重人權，足球是世界上最受歡迎的運動，而世界杯是最團結的賽事⋯⋯可惜的是，數年過去之後，實際情況依然令人惋惜。