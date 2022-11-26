加拿大辦公住宅混合大樓　扭曲輪廓像素化立面強調現代建築功能性

垂直的建築已經不合時宜了？現代建築擁有各種各樣的外貌，丹麥建築工作室BIG為加拿大艾伯塔省卡爾加里設計一棟樓高222米的天空塔，採用了扭曲的設計，又有一個像素化的立面，外貌並不是為了標奇立異而設，是為辦公用途和住宅功能之間的轉變而設計的。

Telus Sky（圖片來源：BIG）

通常一般城市的辦公大樓和商業區與住宅區域是會區分開來的，即使在香港如何缺乏土地，土地用途如何混雜，也會好好區分出來，畢竟上樓置業是許多香港人的畢生目標，在選擇之時都會考慮到社區規劃。然而，在加拿大艾伯塔省卻有著不同的想法。

Telus Sky（圖片來源：BIG）

BIG指出汽車是當地人們進出城市日常生活中不可或缺的一部分，可是隨著人們回家，市中心的晚上卻會變得空無一人。於是有了將住房堆疊在辦公大樓之上的想法，Telus Sky就被設計出來了，使得那裡全天都有人們的活動縱跡。

Telus Sky（圖片來源：BIG）

隨著大樓上升，面積會變得越來越小，這個做法使大樓在本來很陽剛的天際線景觀中顯得更加女性化，工作室對此形容為「像一位女士站在一群牛仔中」。這座60層高的大樓有著扭曲立面、像素化的外觀，是特意為高層住宅的居民所打造的陽台。大樓的下方有著一個11層高的中庭，以辦公元素為中心設計，設有充滿活力的綠化牆。大樓設有雨水管理系統，可以利用雨水滿足建築物的用水需求，對當地供水網絡的依賴減少了 70%。此外還取措施減少建築物的能源需求，通過使用管道熱系統輸送熱水加熱大樓來實現。

Telus Sky（圖片來源：BIG）

雖則大樓的外觀相當耀目，然而其實是一個非常強調功能設計的建築，大樓代表了最高水平的自然採光設計、優化的能源效率、減少用水量、本地採購的材料等等做法，都是建築業的學習榜樣。