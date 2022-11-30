沙地阿拉伯擬建最巨大海龜型遊輪 　耗資80億美金元宇宙版本先行

如果環境問題持續嚴重下去，氣溫增高、海平面上升，預計於數十年內，全球最大的城市當中有大部分都會面臨陸沉的危機。一方面各國與專家們正在努力緩解環境問題，另一方面，或者思考人類於海上定居的可能性亦是另一個方案。

浮動城市OXAGON（圖片來源：NEOM）

OCEANIX（圖片來源：Bjarke Ingels Group）

海上定居並非科幻片或者末世題材作品中才會出現的選項，因為在這一刻已有不少例子正在進行中。例如由著名建築設計工作室Bjarke Ingels Group所打造位於韓國釜山的「OCEANIX」，率先為漂浮城市概念打開先例，除了在海上發展城市，亦執重於可持續發展與海洋共存。另一方面，近年沙地阿拉伯亦有大舉動。由王儲穆罕默德・本‧薩勒曼所發起的重大項目「NEOM」目標打造高科技城市，除了今年釋出震攝眼球的The Mirror Line猶如長城般的零碳城市，亦有世界上最大的浮動城市OXAGON，有著綜合港口和物流中心、靠近蘇伊士運河得天獨厚的優勢，採用八角形設計可以最大限度地減少了對環境的影響同時土地得以最佳地利用，最大的特色當然是浮動結構。

Pangeos The Terayacht（圖片來源：Lazzarini Design Studio）

雖然這些例子都刷新了不少人的觀念，但今回想介紹的卻是預計同樣位於沙地阿拉伯建造的漂浮之城Pangeos——The Terayacht，以遊輪為概念，外型酷似一隻巨型海龜，而Pangeos這個名字則來自盤古大陸——在數百萬年前存在的超級大陸，如今以未來主義形式重現出來。可以容納多達6萬名客人，儼如一座小型城市，Pangeos長達550米，最寬之處達610米，雖然現時只屬於概念未被真正落實，假如實行起來可能亦要到2033年才有望落成，在概念上仍然是世界上最大的浮動船隻。

Pangeos The Terayacht（圖片來源：Lazzarini Design Studio）

Pangeos由意大利設計工作室Lazzarini Design Studio所設計，在內將會有各種設施包括酒店、購物中心、公園甚至機場，配備了9部HTS發動機，每部提供16,800馬力，能源方面依靠太陽能板提供再生能源，同時巨大的機翼原來可以從海浪中獲取動能，設計上可以在無碳排放之下永久巡航，不過此項巨作亦要價不菲，預計需要80億美元來起動，近日邀請有興趣的朋友加入項目的元宇宙版本，入手NFT之後可以進入「2023 PANGEOS METAVERSE」，NFT同時成為虛擬項目以至現實項目的專有權，讓人可以率先在這巨大未來海龜上佔一席位。