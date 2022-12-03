南京綠洲大樓奪目梯田設計　城市化之下提供市民喘息的自然空間

城市的土地資源確實寸金尺土，然而過於稠密的生活環境最終會為市民帶來壓力。南京近年正在迅速發展，於2015年當地政府決定重新組建江北新區，在上年江北新區金融中心二期商住綜合體的國際競標之下，最後由著名設計團隊MVRDV獲勝，推出一個綠洲大樓（Oasis Towers）美麗景觀提案。

圖片來源：MVRDV

綠洲大樓的設計由兩座150米高的大樓組成，兩座之間有著一個迷人的綠化景觀，成為一個混合用途的住宅和商業綜合體，在居住環境密集且快速發展的地區之中提供一個居民休息享受生活的避風港。綠洲點綴著樹木和其他植物，在建築物之間形成梯田鬱鬱蔥蔥的環境，使人購物時都保持心境暢快，這個公園有幾頂重要功能，可以冷卻城市並增加生物的多樣性，而且形成的天蓬可以做出遮擋作用，保護高層居民與低層購物市民各自的隱私。創造出來的步行環境連接在中央道路以及延伸到地面以下的地鐵站。

圖片來源：MVRDV

MVRDV指出南京的一些當代建築在形式和外觀上都從自然中汲取靈感，今次綠洲大樓的設計將這個趨勢推向極致，以彎曲有機、分層的方式模仿自然，通過綠化植物和利用自然過程將大自然真正融入設計中。綠洲大樓中的屋頂限制了人們進入，這裡密密麻麻地種植了各種有助於最大限度地提高生物多樣性的物種，包括兩個500平方米面積的蘆葦床，還可以作為建築物水資源回收系統的一部分，可以自然過濾用水。

圖片來源：MVRDV

綠洲大樓利用了當地的西風，最大限度地利用自然通風，陽台交錯排列可以提供充足的自然光線，同時減少夏季的太陽熱力吸收，在溫暖的月份提供額外遮蔭等等眾多惠及環境及市民的功能。大樓看上去千變萬化，因為每一個樓層各自不同，其實大部分的平面圖幾乎相同，只是彎曲陽台的形狀有所不同，簡單地做到迷人的視覺效果。