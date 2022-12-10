紐約兩座新建築堆疊傾斜設計相映成趣　懸臂設計是近年流行趨勢？

美麗的建築可以重新塑造城市景觀，融入城市這幅畫作之中。建築工作室OMA在美國紐約布魯克林建造一對名為Eagle + West的商住混合大樓，在不同角度觀看都有截然不同的美感，相映成趣。

圖片來源：OMA

這兩座建築分別為40及30層高，以相互堆疊的組件組合而成，一座愈高愈寬闊，另一座相反，兩座之間留下有趣階梯狀的留白空間，在適合的角度下，可以望到著名的帝國大廈藏在其中，在另一些角度，留白的位置卻形成平行直線，相當耐人尋味。據OMA所說，由於空間有限以及希望改善城市景觀，因此實行了兩個建築結構的階梯式設計。

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懸臂式設計是近年一個建築界的流行設計，在有限的土地可以盡可能地擴大室內空間，有著吸引人的外型，而且下面擴大了的陰影空間可以為人們帶來遮陽的效果。Eagle + West的外表簡約，混凝土結構由一個個正方形的窗戶整齊地排列出圖案，細看之下混凝土結構上佈滿著斜間或直間的修飾，簡約卻不單調，有著點綴的光影效果。雖然遠看之下整齊有序的窗戶看似細小，然而卻是落地玻璃，室內環境的自然採光充足。

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雖然兩座相映成趣的建築有夠奪目，在兩座高樓之下還有一座低層建築。建築上設有室外設施空間，包括一個室外游泳池和公園，低層建築樓高7層，可容納額外的住宅單位、大堂空間和休息空間。底部還有另一個大廳，預計作為休息區使用，支撐結構的混凝土柱暴露在一個高樓底的空間中，突顯建築之美。

圖片來源：OMA

整個項目位於海邊，原來還特意地提高了5米海拔，為該地區提升了抗洪能力。這是建築工作室OMA在這個城市所設計的第一個高層建築項目，是為更大型的「Greenpoint Landing」開發項目的一部分，落成之後預計佔地達22英畝，將會為城市帶來嶄新的活力。