阿姆斯特丹奇特扭曲建築｜波浪形設計大有功能性打造輕鬆生活環境

現今的建築師彷彿解開了創意上的限制一樣，建築物的外觀設計要多奇特有多奇特，就好像於阿姆斯特丹剛落成的兩座「Q Residences」，外觀扭曲著彷彿活靈活現的生物在蠕動著。

圖片來源：Studio Gang

項目由Studio Gang主理，包括一個名為Quartz的23層結構和一個名為Qube的八層結構，Qube和Quartz形成了一個全新的寬敞公共廣場，讓人們可以聚集在周圍欣賞藝術和景觀。較高的建築Quartz擁有波浪形立面，設計主軸為社區帶來了有機的雕塑感，而Qube則以直線呈現，為了讓Quartz不至於顯得格格不入，成為與當地建築之間的橋樑。

圖片來源：Studio Gang

Quartz有著起伏的地板和圓形的邊緣，組合成為有機線條的效果，這些結構以混凝土鑲板和青銅鋁鑲板組成，由於建築物的角是圓的，看起來更舒服，即使奇特卻依然能夠融入社區。原來Q Residences周圍環繞著戰後住宅區，採用起伏的外牆和顏色明亮的材料，是為了重新構想當地1950年代的建築。建築的圓形玻璃邊緣進一步擴大了居民可以看到遠處城市和公園的框架，呼吸新鮮空氣，同時也增加了生活空間內的自然光。

圖片來源：Studio Gang

Q Residences是工作室位於歐洲的第一個項目，解決阿姆斯特丹對住房的迫切需求，為不斷發展的城市增加了248個住宅單位，雖然密集，卻舒適而有著青翠的氛圍的生活環境。起伏的立面增添了韻律感，同時也建立了鄰居之間的視覺聯繫，為下面的單位遮陽。Q Residences採用節能圍護結構、高性能加熱和冷卻系統，配合屋頂太陽能板幫助社區推進可持續發展進程。