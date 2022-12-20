知名建築設計團隊打造都市莊園　本地罕見梯田設計與自然無縫結合

香港作為一個聞名的國際城市，向來有著不少令人印象深刻的地標性建築，使外國人能夠對香港建構出強烈的視覺印象。綜觀國際建築界，除了商場、公共設施、藝術館等等這些建築固然有吸引眼球的大師作，對於住宅設計的水平亦愈來愈高，畢竟以人為本、提升生活質素的宜居城市是這個世紀一大議題。

圖片來源：柏傲莊

回看香港，最近亦有一個以「都市莊園美學」為設計重心的住宅項目落成並準備入伙，才曝光了內裡與別不同的設計氛圍，柏傲莊用上了在香港罕見的大型梯田設計，突顯綠野氣息，還設有魚米共生園，呈現一種不一樣的香港住宅面貌。原來這個項目結合了多個國際設計團隊打造，當中包括來自日本的園境設計團隊Ohtori、芬蘭的Avanto，與本地的Ronald Lu & Partners、Daydreamers築夢・社、NC Design + Architecture Ltd.等聯手，還有不得不提來自挪威屢獲殊榮的Snøhetta負責整體構思，今回就來了解一下這個項目的幕後大腦的背景。

歐洲首間海底餐廳Under（圖片來源：Snøhetta）

Snøhetta於1989年在挪威成立，30多年的設計經驗使之在國際建築界享負盛名，亦為挪威當地設計出不少引人入勝的標誌性地標。例如挪威首都的奧斯陸歌劇院，於2008年已奪得過歐盟當代建築大獎。早前於挪威Lindesnes偏遠村莊附近的海岸線所建造的歐洲首間海底餐廳Under亦相當震撼，以一條長34米的混凝土管道一體成型地建構出來，外觀猶如一座巨型的潛望鏡，餐廳的其中一面是巨大的全景窗戶，可以一邊觀賞海洋生物一邊用餐。

Oslo's New Garden（圖片來源：Snøhetta）

除了Under之外，Snøhetta還有很多作品都與大自然產生連結，將建築與綠野融合起來，在奧斯陸一個名為「New Garden」的項目，是當地區域中唯一的公園，早在19世紀已經存在，公園旨在平衡社區的可持續性，為免在沿海一帶只有辦公大樓這單調景象，確保在發展城市同時依然保留一個與自然聯繫的空間，因而設計出一個寧靜而寬敞的慢活地帶，專為市民和遊人散步、探索和享受而設。

圖片來源：柏傲莊

了解過Snøhetta其中一些項目，會發現這家建築設計事務所在解決功能性問題的同時，往往會融入讓用家享受生活、探索大自然的元素，從而提升該社區的生活質素。回看是次香港的柏傲莊，亦罕有地建造大型綠化園林及會所，佔地面積約28萬平方呎，會所中央的戶外空間是為大型梯田連結魚米共生園，成為矚目焦點所在。香港向來以寸金尺土而聞名，想要「奢華」地遊受戶外空間或大自然，往往只能「騰出空間」而非互相配合，使得連住客本身都只著眼於室內空間而忽略了與社區、與大自然的聯繫。

柏傲莊會所由上述多個設計團隊聯手打造，會所中央的戶外空間由來自大阪的Ohtori設計團隊以日本傳統稻田為靈感，園區連接梯田與魚米共生園，並採用自然方法灌溉。會所設有天際茶室Tea House可以讓住客享受茶藝，Tea House之外設有「鈴木花道」，種滿紅花風鈴木營造出與別不同的特色景觀。

圖片來源：柏傲莊

作為宴會空間的Farm House則採用「從農田到餐桌」的生活概念，希望住客由耕種、烹調至用餐都可以參與其中。另外的Treehouse顧名思義，以樹屋為靈感，建材亦是天然木材，傾斜屋頂設計可以大幅減少陽光照射同時讓雨水順流。整體而言項目應用了「微氣候環保設計概念」，以促進內裡的空氣對流、引入智能通風及照明系統，同時兼顧散熱及節能等環保功能，符合建築設計的大勢所趨。